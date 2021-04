Resumo: 48º Episódio - 28 de abril (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Anabela avisa a tia que vai chegar mais tarde porque vai fazer os trabalhos com uma colega. Paula está atrasada para o primeiro dia de trabalho e chateada com as acusações de Elvira.

Guilherme inventa que não percebeu o que se passou com Rosalinda e Domingos. Sebastião diz que terão de mostrar o atestado médico. Tomás pede que Guilherme passe a mensagem que não vão continuar a impedi-lo de estar com a filha.

Carlota disponibiliza-se para ajudar no que for preciso e Moisés gosta da sua postura. Sãozinha tenta saber porque Nicolau e Fausto estão chateados.

Tozé mete-se com Jacinta por causa de toda aquela brutalidade a amassar mas Jacinta não está para brincadeiras e começa a listar as tarefas que ainda tem para fazer.

Mitó está maravilhada com os pães que Salvador apresenta. Fausto pede desculpa a Carminho por se ter sentido mal. Mitó percebe que Carminho tenha vergonha de ter um filho padeiro mas devia ter orgulho porque a padaria está linda.

Na farmácia, Mariana aguarda que Hugo lhe dê o teste gravidez, está constrangida. Passa por Guida sem falar. Guida está chateada porque Hugo deixou-a sozinha no hotel.

Silvério fica a saber que vão arquivar o caso do filho e fica revoltado. Fátima diz-lhe que não vai desistir e conta-lhe sobre a multa da ASAE. Silvério está com pena dela por estar a desperdiçar a sua vida.

Nicolau está abatido. Manuel diz-lhe que tem de fazer um esforço para parecer bem. Lena dá os parabéns a Manuel e diz que o hotel vai estar cheio por sua causa. Marta fica irritada porque Gustavo não tem lugar para levá-la.

Paula tenta convencer Aida que é melhor em relações com as pessoas. Aida diz que o trabalho dela é aprender a coser. Elvira e Sãozinha comentam o descaramento de Paula.

Guilherme está irritado por Domingos estar a mentir, diz que se é para continuar assim, deixa de ser advogado deles. Rosalinda pede que não faça isso. Domingos acaba por pedir desculpa.

Tomás oferece o computador portátil que era de Gustavo a Anabela. A menina fica eufórica e Fátima agradece, diz que assim que puder devolve e compra um novo. O ambiente entre os dois fica tenso quando falam de Guilherme.

Tomás vê Leonor mas não se manifesta e é ela que vai ter com ele. Domingos manda-a para dentro de casa, diz que já chega de andar de bicicleta. Tomás provoca-o, pergunta se está melhor e se já lhe passou a doença.

Mariana fez dois testes e os dois deram positivo. Não quer aceitar que pode estar grávida, toda a gente vai achar que fez de propósito. Vitória aconselha-a a fazer outro teste e a falar com Tomás e decidir se quer ter o filho ou não.

Carlota diz ao marido que não tem mal ter-se esquecido do aniversário de casamento, quer organizar alguma coisa. Fernando diz que organiza.

Guida olha-se ao espelho para ver se tem alguma borbulha e Tozé goza com ela. Guida manda-o ir fazer a sua cama e limpar o pó. Sãozinha ouve e diz para ele não fazer o que ela diz. Sãozinha desdenha de Hugo.

Jacinta está indisposta. Hortense diz que é de andar sempre de má cara. Salvador explica-lhe porque Vitória está lá em casa. Jacinta não quer acreditar.

Ivone já disse que não vai falsificar os atestados médicos. Rosalinda diz que já obrigou Domingos a ir à próxima audiência. Fátima alicia a prima para ajudá-los, ela vai falar com um colega mas não promete nada. Domingos está nervoso, pega no telemóvel de Leonor e manda uma sms para Tomás como se fosse ela. Não sabe se está a fazer a coisa certa. Tomás recebe a mensagem de Leonor, quer encontrar-se com ele. Tomás fica feliz, diz que também quer mas os pais têm de saber.