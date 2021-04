Resumo: 47º Episódio - 27 de abril (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mariana diz que Marta trabalha com eles no hotel, pode sempre levá-la quando for em atividades. Gustavo está envergonhado mas ela diz para esquecerem o que se passou e ele acaba por declarar o seu amor por ela. Confirma que Tomás fala com Fátima e que acha que ele nunca deixou de gostar dela.

Tomás tenta justificar-se porque estava com Mariana mas Fátima diz que ele não lhe deve satisfações e manda-o embora. Tomás fecha a porta, quer que ela lhe diga na cara que não gosta dele, se assim for nunca mais a procura. A tensão entre Fátima e Tomás é evidente, ela quer que ele saia. Guilherme fica desiludido ao vê-lo, ele sai. Guilherme veio dizer a ideia que teve para não arquivarem o caso de Artur.

Rosalinda está ajoelhada junto ao altar de Nossa Senhora, na aldeia e suplica para ficar com Leonor. Sãozinha esteve escondida e aproxima-se do altar assim que Rosalinda sai. Hesita em tirar as flores dela, para colocar as que traz consigo, mas acaba por não fazê-lo. Pede desculpa por Guida ter contado sobre Leonor e pede que Raimundo nunca mais volte.

Fernando tenta perceber se foi a mãe que a mandou ir atrás dele. Mariana diz que não e já falou com Vitória. Fernando gela, mas entretanto percebe que Mariana falou só para desabafar com a amiga e continua a fingir-se ofendido.

Guilherme avisa que o juiz quer falar com eles. Rosalinda está com receio mas Guilherme descansa-a só têm de ter calma e dizer a verdade. Domingos fica com o telemóvel de Leonor porque se distrai a fazer os trabalhos de casa.

Aida está preocupada como vão pagar aos Holandeses e ainda têm que pagar às trabalhadoras. Tomás quer falar com a seguradora.

Carlota está desiludida com Fernando porque se esqueceu do aniversário de casamento deles. Fernando não quer alimentar a discussão. Mariana acha que a mãe assim afasta-o mais. Hortense comenta que Mariana está com uma beleza diferente.

Elvira pergunta a Paula se por acaso teve alguma coisa a ver com o assalto. Paula fica ofendida. Fátima conta a Ivone que Guilherme vai pedir para serem feitos exames de ADN a todos os que estiveram com Artur.

Hugo e Guida envolvidos em clima de namoro, ela recorda um episódio que ele passou por ser gordo. Mais tarde, Guida acorda e dá pela falta de Hugo, ele não está no quarto. Guida vê o telemóvel mas não tem mensagem dele, liga, mas ele não atende.

Nicolau não consegue desculpar o irmão e atira que ele lhe roubou o pai. Fausto está triste, sabe que errou e pede que ele não fique chateado com ele para sempre. Nicolau mantem a frieza e Fausto acaba por sair, Nicolau com lágrimas nos olhos.

Vitória não aguenta e conta a Salvador que vive um caso com Fernando. Salvador está perplexo, não sabe o que dizer. Vitória sabe os riscos que corre mas está feliz. Jacinta fica a achar que Salvador está com Vitória.

Mariana repara que algo se passa com a sua pílula, conta os comprimidos e lembra-se do que Hortense disse sobre estar com uma beleza diferente. Mariana diz ao pai que quer comprar um presente à mãe, mas ele diz que trata.

Guilherme tenta parecer tranquilo. O oficial vem ver se já chegaram todos e diz que não podem esperar muito mais tempo. Guilherme liga e finge que fala com Domingos, inventa que houve uma emergência médica e adiam a audiência. Domingos pede dois atestados médicos a Ivone, por ter faltado ao tribunal. Ivone recusa passar os atestados e aconselha-o que não é assim que vai resolver o problema de Leonor.