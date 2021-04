Resumo: 46º Episódio - 26 de abril (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carlota dá dinheiro a um camionista. Fernando cruza-se com ele e Carlota diz que era um canalizador. Fernando tenta perceber se Mariana falou com ela.

Guida e Jacinta fazem Tozé de criado. Ele começa a ficar farto e elas ameaçam não lhe darem a droga. Tozé diz que vai meter a roupa a secar, Sãozinha quer poupar o filho, mas ele insiste em ajudar.

Fausto desabafa com Salvador que a mãe já sabe do pai, e que foi ele que o deixou conduzir bêbedo. Ivone mente a Salvador, diz que Carminho teve uma crise de ansiedade. Ele paga-lhe o que deve.

Moisés está feliz por passar a manhã com Elvira. Ela repara que os caixotes já não estão ali. Moisés fica preocupado e a achar que foram roubados.

Fátima não quer que Guida desperdice a folga a ajudá-la. Guida ajuda mas quer que vá almoçar com ela para contar tudo sobre o encontro com Hugo. Guida não aguenta e diz que Tomás falou com ela para a convencer a ficar com ele.

Vitória diz a Fernando que tem de ser mais cuidadoso, conta que Mariana o seguiu através da aplicação do telemóvel e que encontrou um preservativo dele no bolso.

Manuel diz a Carminho que não use o creme de Vitória e que não gaste muito dinheiro. Mitó chama-a para a massagem.

Aida despacha o camionista. Elvira e Sãozinha estão revoltadas. Moisés descansa a mulher, diz que têm seguro mas Aida tem medo que os clientes nunca mais queiram trabalhar com eles. Tomás recebe uma sms e sai.

Rosalinda vê o telemóvel de Leonor e Domingos descobre mensagens trocadas com Tomás. Domingos diz que Leonor não pode saber que eles viram.

Mariana mostra a Tomás que já não usa aliança de noivado, confessa que foi melhor ele despedir-se. Pede desculpas por ter exposto Leonor. Fátima vai a entrar com Guida, mas sai logo. Mariana repara e diz que ele pode ir atrás dela, mas Tomás fica.

Marta veio para o estágio no hotel, pede para chamar Mariana. Nicolau diz que é ele que lhe vai mostrar o hotel. Marta simula um ataque e Nicolau assusta-se. Ela diz que tão depressa não tem nenhum, está medicada.

Hugo convida Guida para jantar outra vez. Guida avança na conversa, mas depois diz que não é oferecida, fica cada vez com mais calores quando Hugo alinha na conversa.

Moisés diz que não dá para pagar o prémio. Aida diz que prometeram e elas não têm culpa. Valter fala com Sãozinha e Elvira. Sãozinha suspeita de Paula que foi a única pessoa estranha que lá esteve. Elvira mente sobre as horas a que chegou.

Tomás vem procurar Fátima mas encontra Anabela e Leonor. Tomás jura que não foi ele que falou para o jornal. Leonor diz que Fátima deve estar no moinho.

Sandy e Leandro vão atuar à aldeia da Fraga Pequena.