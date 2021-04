Resumo: 45º Episódio - 23 de abril (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Guida termina de arrumar o quarto e pega na roupa para lavar, mas Carlota não quer que leve a sua roupa nem de Fernando. Carlota procura algo na roupa de Fernando, mas não encontra vestígio de mulher nenhuma.

Tomás quer avançar com a empresa de atividades. Gustavo quer continuar no hotel, acaba por admitir que é para ficar próximo de Mariana.

Mariana pergunta a Lena se não foi à reunião com o pai. Lena não sabe de nada, pode ter sido algo informal. Mariana vai ao tablet do pai, localiza o seu telemóvel e sai apressada.

Fátima conta à tia que foi multada pela ASAE e se ela não quiser vender mais os seus queijos, percebe. Rosalinda conta que Carlota convidou-a a ela e a Elvira para fazer queijo na fábrica dela, mas recusaram.

Tomás aparece para ajudar, junta-se a Paula a encaixotar. Aida, apreensiva, mostra a notícia que acabou de ler. Tomás fica angustiado.

Guida pede opinião a Jacinta sobre o que vestir para sair com Hugo. Jacinta nem olha para ela. Guida acha que devia falar com Salvador que foi um querido em tê-la levado ao bailado. Guida descobre o saco do irmão com droga.

Salvador tenta saber o que se passa com Fausto, que disse que ia sair para apanhar ar e não voltou mais. Nicolau diz que ele se quiser que explique. Carlota traz o contrato da queijaria para assinarem.

Carlota provoca Fátima. Ela pergunta se foi ela que fez a queixa à ASAE. Carlota pergunta se achava que ia ficar quieta e avisa-a para também ter cuidado com o moinho.

Vitória nem acredita que estão ali como namorados. Sai para ir ao wc. Fernando fica em pânico ao ver Mariana entrar e a confrontá-lo, perguntando onde está a amante.

Vitória vê Mariana e fica escondida. Fernando diz à filha que não admite faltas de respeito.

Aida pede a Carlota que volte depois porque hoje não tem como dar-lhe atenção. Carlota fala de Mariana e Tomás. Aida acha que fizeram bem terminar agora e não depois do casamento. Carlota estaca a ver Tomás e Paula.

Fátima fica indignada ao perceber que a polícia vai desistir do caso do irmão. Guilherme vai ver o que pode fazer. Fátima conta do encontro com Carlota e de ela ter convidado as tias para fazer queijo. Guilherme fica desapontado porque ela não pode jantar com ele.

Vitória tenta disfarçar o nervosismo. Mariana conta que está desconfiada que o pai tem mesmo uma amante. Vitória acha que ela não devia meter-se na vida dos pais.

Paula queixa-se do trabalho, está cansada. Tomás fecha a última caixa. Aida dá os parabéns a todas e dá a manhã de folga. Elvira segreda a Moisés que vem cedo.

Manuel repara na cara de Carminho. Ela diz que teve um problema com a esfoliação e avisa-o que Vitória tem de lhes dar o quarto hoje. Manuel sabe, já lhe deixou mensagem no telemóvel.

Carminho inventa que apanhou um escaldão em Miami. Mitó quer beber champanhe. Carminho diz que não pode mas mal vê que ela já pediu diz que abre uma exceção. Vitória diz a Manuel para irem para o seu quarto e colocarem tudo na sua conta.

Domingos está irritado com a notícia da televisão. Rosalinda pede que fale baixo. Tomás está preocupado, veio pedir para reconsiderarem para que esta história acabe. Domingos não quer fazer acordo nenhum.

Anabela comenta o facto de Tomás ter encontrado a bicicleta de Leonor, ela também gostava de uma mas o que precisa mesmo é de um portátil. Fátima vai ver o que pode fazer. Anabela está triste e com saudades do pai.

Guida está encantada com Hugo, que diz que sempre a viu como namorada na sua cabeça. Tomás pede desculpa a Gustavo pelo atraso.