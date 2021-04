Resumo: 42º Episódio - 20 de abril (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fátima pede desculpa a Guilherme, mas só quer ficar sozinha. Guilherme está triste, sabe que foi Tomás que salvou Silvério. Ivone sabe que o tio vai ser operado amanhã. Fátima pede a Elvira para arranjar trabalho para Paula no Burel.

Fausto tenta saber onde Salvador foi. Este diz que foi à Covilhã. Jacinta agradece que não tenha falado nela. Jacinta não queria que Salvador soubesse que ela teve aulas de dança.

Carminho está a sentir-se muito mal, acha que vai desmaiar ou morrer, quer que Manuel chame um médico. Manuel apressa-se a ligar a Guida para saber o contacto da médica. Ivone está com pressa para ir embora e vira as costas a Gustavo. Carminho confessa a Ivone que consumiu um bolo com ervas. Carminho diz que quem lhe arranja é o irmão dela.

Moisés elogia a blusa de Elvira e Sãozinha não perdoa, critica-a, mas diz que queria ser como ela. Aida diz que vão pagar horas e um prémio por terem de trabalhar mais tempo.

Carlota escolhe alguma roupa para dar. Mariana pega num vestido que ela diz que foi quando esteve grávida dela. Mariana tem a certeza que o pai tem um caso.

Fernando diz à filha que só atendeu por ser ela e mente ao dizer que está a entrar para uma reunião. Vitória está feliz por poderem estar juntos sem medo. Fernando diz que ela merece mais.

No hospital, Tomás procura por Fátima mas é Guilherme que lhe aparece. Guilherme não o quer ali e diz que Fátima também não. Tomás não se deixa intimidar e quer que seja Fátima a dizer-lhe isso. Guilherme gosta demasiado de Fátima para a ver sofrer, diz a Tomás que se afaste ou vai correr mal. Tomás vai embora porque não quer confusões mas pede que ele diga a Fátima que esteve ali.

Silvério está muito fraco, está preocupado com as ovelhas. Fátima diz que elas já apareceram. Silvério diz à filha que não está zangado com ela, entende as escolhas que fez.

Rosalinda conta à irmã que Carlota também lhe foi pedir para fazer queijo e em troca ajudava-a com Leonor. Elvira diz que era uma desfeita para Fátima. Rosalinda não quer encontrar-se com Aida.

Ivone está de saída, diz a Carminho para não comer mais bolos, para tentar meditação pois a droga não é solução. Manuel ouve. Ivone disfarça, diz que estava a falar de medicamentos. Manuel fica envergonhado porque não tem dinheiro para pagar a consulta.

Gustavo repara que Vitória está muito bem-disposta, ela diz o mesmo dele. Falam de Mariana, ela sabe que tiveram algo no passado. Gustavo diz que não resultou porque ela sempre gostou de Tomás, mas não descarta essa hipótese agora.

Jacinta está furiosa com o que Guida andou a dizer a Salvador. Jacinta deixa cair a loiça do carro quando Carlota vem a passar. Guida diz que paga tudo.

Fátima dá indicações a Paula para ir ter com Silvério e levar as suas coisas. Guilherme diz que já há data para a audiência dos tios e de Tomás.

Domingos é educado, não quer problemas com eles mas diz que precisa de Rosalinda, não dá mesmo para ela fazer queijo. Carlota repara no requeijão, pergunta se são de Fátima. Domingos diz que é para ajudá-la.