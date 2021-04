Resumo: 41º Episódio - 19 de abril (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carlota tenta aliciar Rosalinda para trabalhar com ela, em troca ajuda-a com o processo de Leonor. Rosalinda diz que vai ter de pensar.

Fátima grita pelo pai, tenta apanhar sinal no telemóvel, mas não consegue. Fátima está desesperada com o que possa ter acontecido ao pai.

Aida pergunta se há algum problema pois viu Carlota falar com ela. Elvira diz que ela só veio convidá-la para fazer queijo. Aida insiste no encontro com Rosalinda. Sãozinha aparece e diz que Silvério morreu.

Silvério está quase sem sentidos, sente uma presença e pede socorro. Tomás, que já ia para outra direção, vai no enlace dele, não quer mexer nele e chama, de imediato, os bombeiros.

Vitória está contente por Lena ter reconsiderado. Nicolau também está feliz que ela esteja de volta. Marta traz o seu portfólio para Mariana ver, diz a Lena que não quer favores dela.

Nicolau está assustado porque Marta quer trabalhar no hotel. Guida avisa-o para não gozar com isso à frente dela. Guida conta o episódio com Mariana e como já sonha em casar com Hugo.

Carlota repreende Mariana pelo que fez a Fátima. Mariana diz que a mãe não é ninguém para falar de ciúmes, pois sabe muito bem porque é que Lena se despediu. Carlota tem a certeza que Fernando tem alguém e diz que vai descobrir.

Vitória fica surpreendida ao ver Fernando, diz que é arriscado visitá-la a estas horas. Vitória combina encontrar-se amanhã ao almoço, vai mandar a localização da casa. Sabe que é errado, mas está feliz.

Fátima está preocupada, quer saber como o pai está. Tomás descansa-a, agora já está com os médicos, podia ter sido pior pois passa ali pouca gente. Fátima quer ir vê-lo, mas o seu olhar prende-se no de Tomás, que diz que a espera.

Carlota mostra-se cínica, pondera se despede Gustavo ou não. Ele está aliviado por estar livre daquela chantagem, diz-lhe que o desiludiu muito, devia querer o melhor para a filha. Carlota não o despede. Tomás propõe ao irmão ser sócio dele e abrir uma empresa de atividades ao ar livre.

Guida está deslumbrada com Hugo. Fausto reconhece-o, oferece os cafés e diz que estão quase a fechar. Guida pergunta se ele quer jantar, mas Hugo prometeu que ia jantar com a mãe e diz que não pode.

Sãozinha olha para Jacinta intrigada por estar tão arranjada. Jacinta diz que vai sair com umas amigas. Tozé pega nos bilhetes que estão ali e Jacinta tira-os e sai. Guida faz-se desentendida, quase se descai que foi sair com Salvador mas emenda a tempo. Hortense diz que ela tem sorte de ter os filhos com ela, lamenta-se por causa de Lena.

Moisés prova a barra energética à base de grilo, gosta até Aida dizer o que é. Moisés está com medo que Carlota lhes dificulte a vida por causa de Tomás ter terminado o noivado.

Fátima agradece a Tomás o que fez, diz-lhe que pode ir. Ele não a quer deixar sozinha mas entretanto chega Paula e ele percebe que tem de ir, trocam um olhar apaixonado. Paula promete que vai ajudar mais.

Mariana não quer que o pai vá falar com Tomás. Carlota diz que Tomás despediu-se mas que ela manteve Gustavo. Mariana apanha um preservativo no bolso do pai e disfarça.

Carminho fala com Mitó, diz a Manuel que Vitória emprestou-lhes o quarto no hotel para fingir que o palacete está em obras. Fausto traz o bolo, mas diz ser uma broa. Manuel diz que Salvador foi a um bailado, desconfiam que foi com Vitória.

Mariana tenta saber se o pai e a mãe estão bem. Fernando diz que estão a atravessar uma fase complicada.