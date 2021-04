Resumo: 40º Episódio - 16 de abril (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carminho está enervada por não ter como receber Mitó. Salvador tenta arranjar soluções mas Carminho pensou que ele podia adiantar algum dinheiro e assim iria passear com ela para Cascais.

Fernando diz a Vitória que passou o dia a pensar nela. Vitória diz que vai arrendar uma casa para terem um canto só para eles.

Hortense passa a pasta da faturação a Carlota. Ela pergunta se não conhece nenhuma queijeira. Carlota não quer Fátima no seu restaurante e fica a saber que Mariana tentou afogá-la.

Aida recebe Mariana com pouca simpatia e diz-lhe que ficou desapontada com ela. Tomás diz que não têm mais nada para conversar.

Nicolau já não via Gustavo tão alegre há muito tempo. Paula convida Gustavo para jantar mas ele arranja uma desculpa, diz que tem de fazer serão. Nicolau acha que ele gosta da irmã.

Carminho não consegue cortar o bolo que fez. Manuel fica confuso com a persistência dela com o bolo, mas não a quer irritar mais. Carminho não sabe o que fazer com a vinda de Mitó. Salvador assume que gosta de Jacinta, diz que está a aprender folclore. Manuel diz que acha uma certa piada e Carminho desespera.

Mariana vê Guida e Jacinta no restaurante do hotel e acusa Guida de ter roubado o vestido que ela usa. Jacinta exalta-se. Vitória aparece e fica envergonhada com a acusação de Mariana, confirma que lhe deu o vestido.

Fátima diz a Guilherme que quando chegou ao restaurante estava Carlota. Silvério convida-o a ficar. Anabela diz que faltam duas ovelhas. Paula nem se mexe, é Silvério que vai ver.

Fausto chega ao forno comunitário, cheio de sono. Sãozinha chega com Jacinta a achar que eles ainda não chegaram, mas enganou-se. Jacinta ameaça-os para tirar o pão do forno. Sãozinha vitimiza-se e diz que sempre fez pão ali. Jacinta fica atrapalhada, vai direta ao assunto e diz a Salvador que aceita ir com ele ao bailado, mas não pode dizer a ninguém.

Guida aparece de surpresa na farmácia e finge que teve uma quebra de tensão. Hugo mede-lhe a tensão e Guida insinua-se. Ele diz que tem de trabalhar e Guida faz perguntas, se vive sozinho ou é casado. Ele diz que vive com a mãe e com uma gata.

Tomás disponibiliza-se para dar dias à casa por profissionalismo. Carlota não quer vê-lo mais e avisa que não lhe vai pagar. Tomás pede que não prejudique Gustavo. Carlota ameaça-o, mas ele diz que não tem medo dela.

Mariana vem assumir as culpas da notícia, não quer que pensem mal de Tomás, ele gosta muito de Leonor. Domingos e Rosalinda dizem que o mal está feito, que lhe pese na consciência.

Fátima queixa-se que a tia não faz nada e a situação não pode continuar assim. Paula diz que gostava de ter um trabalho como Elvira. Fátima conta a Cristina que foi à farmácia e o irmão não comprou lá nenhuns comprimidos.

Carminho pede a Fausto que faça um bolo, fez um e não sabe o que aconteceu que nem o conseguiu partir. Carminho desabafa com Vitória sobre a vinda de Mitó, ela oferece-lhe o quarto de hotel para fingir que o palacete está em obras.

Carlota propõe a Elvira fazer queijo para ela. Elvira fica pasmada com o descaramento e não aceita. Carlota fica irritada, mas esforça-se para manter calma.

Anabela quer ir andar de bicicleta. Simão surge apressado porque as ovelhas estão sozinhas com o cão. Fátima fica alarmada, liga ao pai que está sem rede e pensa que pode ter acontecido alguma coisa. Silvério está caído no chão, as dores são tantas que não consegue gritar. Está sozinho e isolado.