Resumo: 39º Episódio - 15 de abril (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fernando e Carlota discutem, ela não quer que Lena volte para o hotel. Fernando não está a pedir-lhe, está a informar e diz que Carlota deve pedir-lhe desculpas. Carlota assume, diz a Lena que exagerou e pede que fique.

Tomás diz a Fátima que já não está noivo de Mariana. Fátima lembra-o que está com Guilherme e sai dali apressada. Mariana culpa Fátima por Tomás ter terminado com ela. Vitória tenta fazê-la ver que se Tomás disse que não gostava dela, não há muito a fazer. Mariana fala da relação dos pais como exemplo, o que deixa Vitória incomodada.

Manuel está deprimido, desabafa com Nicolau sobre como a vida lhe corre mal. Guida está feliz por ter recebido o ordenado. Manuel afasta-se e ela fica com pena. Guida conta a Nicolau sobre Hugo, está feliz porque encontrou o amor.

Carminho veio buscar a erva mas Tozé não lhe dá se ela não pagar. Carminho acaba por lhe dar a mala para ele vender e assim paga o jantar e a erva.

Ivone fala das consultas, já começa a ter mais pessoas. Sebastião fica feliz por ela e também conta que está a vender mais. Sãozinha traz um calendário seu, aproveita e conta a Ivone que a mãe pagou a Paula para lhe arranjar clientes.

Moisés fica apreensivo se Rosalinda percebeu alguma coisa, ela diz que não, mas valia mais ter percebido. Aida pede a Elvira que tente uma aproximação com a irmã, fica a contar a Fernando sobre a conversa de Tomás e Carlota.

Tomás conversa com o irmão, conta que decidiu despedir-se do seu cargo no hotel, não faz sentido continuar ali. Gustavo tem medo que Carlota tenha mais cópias. Tomás diz que se tivesse, já tinha feito ameaças. Gustavo ainda gosta de Mariana.

Fátima lava a toalha que Paula sujou. Mariana observa-a e aproveita que ela vai apanhar a escova para se aproximar dela e enfiar-lhe a cabeça dentro de água. Fátima consegue soltar-se de Mariana e recupera o fôlego. Hortense manda-as acabar com a confusão. Fátima tem vontade de a atacar novamente mas acaba por ir embora.

Guida avisa Tomás que se voltar a brincar com os sentimentos de Fátima vai ajustar contas com ela. Tomás diz que nunca quis magoá-la e sempre vai gostar dela.

Fausto está preocupado com o forno avariado. Sãozinha demonstra pena, mas tem vontade de rir, diz que usam maquinaria muito moderna e o quadro da luz não aguenta. Salvador lembra-se que podem usar o forno da aldeia, mas ela não acha graça. Acaba por aceitar desde que seja por ordem de chegada.

Ivone confronta a mãe, pergunta se é verdade que pagou a Paula para arranjar clientes. Ela diz que foi uma espécie de publicidade.

Domingos não quer ir à televisão expor Leonor. Guilherme vai mandar um email a dizer que o caso está a ser tratado em tribunal. Leonor pergunta se Dulce ligou. Domingos aproveita para dizer que ela disse que Leonor estava bem com eles.

Guida conta a Fátima que Tomás levou tudo o que era dele do hotel, acredita que ele gosta mesmo dela. Fátima não quer falar dele.

Mariana desabafa com a mãe, mente-lhe ao dizer que foi só dizer umas verdades a Fátima. Carlota aconselha-a a manter-se longe dela, tem de mostrar-se superior.

Guida mostra os bilhetes que Salvador lhe deu, conta a Jacinta que ele não queria ir sem ela. Jacinta fica com os bilhetes. Sãozinha diz que têm de ir cedo para o forno porque os padeiros querem usá-lo.