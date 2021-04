Resumo: 38º Episódio - 14 de abril (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Manuel está preocupado pois vê que Carminho comeu demais. Tozé diz que já sabe que ela anda à procura dele. Manuel está confuso, pergunta que ervas falam. Carminho desvia o assunto.

Vitória e Fernando falam baixo e afastados. Ela sentiu a sua falta e ele também sentiu a dela. Falam de Lena, ele conta que foi culpa de Carlota. Fernando sai mal Carlota chega. Esta pede a Vitória para falar com Mariana para acalmá-la.

Mariana desabafa com Vitória, diz que ela tinha razão, nunca devia ter falado com a jornalista. Tomás chega e diz a Mariana que não dá para continuarem juntos, não foi só a questão da notícia mas também não gosta dela como ela gosta dele. Ela pergunta se ele voltou para Fátima, ele diz que nunca mais esteve com ela, quer concentrar-se na batalha que vai ter pela filha.

Fátima vê as contas para pagar a Carlota. Silvério fica irritado por ainda ter de pagar a essa mulher. Ele diz à filha que Guilherme lhe quer bem como poucos e vê como ele olha para ela.

Fernando diz que pediu a Lena para reconsiderar e, quer ela volte ou não, acha que Carlota lhe deve um pedido de desculpas. Carlota tenta desculpar-se, diz que tiverem uma conversa normal.

Manuel não percebe porque é que o dinheiro não entra na conta bancária. Salvador, que vem a chegar, ouve a conversa e diz que o dinheiro foi para a sua conta e já pagou umas dívidas, diz que o resto é para Guida. Carminho finge que se sente mal. Fica desconsolada com o que Salvador lhes fez. Manuel pede que não fique assim, as coisas vão mudar e ainda vão ganhar muito dinheiro. Carminho recebe uma chamada de Mitó que quer visitá-la. Guida fica incrédula, achou que nunca iria receber. Salvador também lhe dá os bilhetes para o bailado, diz para ela levar Jacinta pois ele sem ela não quer ir.

Sãozinha conta que comeu gafanhotos. Tozé esteve a ler sobre isso e gostava de experimentar. Jacinta ameaça Guida com o ferro de engomar depois de saber que vai com Salvador assistir ao bailado.

Fátima diz à tia que não pode continuar ali sem contribuir, pede que leve as ovelhas. Paula diz a Gustavo que têm de fingir que são namorados, teve de dizer a Fátima que andavam.

Leonor não queria ir à escola por causa da notícia que saiu. Rosalinda descansa-a. Tomás diz que não foi ele que falou, têm de acreditar. Leonor fala-lhe com raiva, e volta a dizer que nunca será filha dele.

Mariana conta à mãe que Tomás terminou tudo com ela, e que não foi só por ter falado com a jornalista. Carlota diz que já vem ter com ela, tem de fazer um telefonema. Carlota percebe que a pen que estava atrás do quadro, desapareceu e fica furiosa.

Guida não reconhece Hugo, fica atrapalhada por estar a dizer mal dele. Guida muda o discurso, tenta que veja o histórico de Carlota, mas ele diz que não pode. Guida fica a observá-lo e Hugo faz o mesmo.

Ivone está de saída pois tem clientes à espera. Elvira, distraída, diz ao filho que os boxers devem estar no seu quarto. Nicolau vem com uma lingerie na mão, que ela diz ser para Ivone. Nicolau não acha mal, se a mãe arranjar alguém.

Carlota está muito enervada, pergunta a Tomás se tinha logo que acabar com Mariana. Tomás não quer continuar a enganá-la. Ela dá a entender que tem mais cópias das imagens para ver a reação dele, mas Tomás não se deixa intimidar. Aida ouve o fim da conversa e pergunta o que se passa. Tomás conta à mãe que acabou com Mariana e Carlota veio falar com ele. Esta espera que ele não se arrependa e sai. Aida fica desconfiada com a explicação do filho.

Mariana pergunta a Gustavo se Tomás tirou folga. Ele diz que sim. Gustavo finge-se surpreendido ao saber que o irmão tinha acabado com ela. Mariana pergunta se ele voltou para Fátima, Gustavo não faz ideia mas ela não acredita.

Guilherme oferece um presente a Fátima, diz que agora já podem jantar. Fátima fica ofendida. Guilherme explica-se e ela acaba por pedir desculpas e aceita jantar fora com ele.

No hotel, Carminho está muito aflita. Nicolau vem com água assim que a viu entrar muito nervosa, ela não quer água, quer champanhe. Carminho diz que Mitó ligou e quer vir a casa deles. Manuel fica nervoso, mas acha que se mentirem é pior.