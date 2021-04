Resumo: 37º Episódio - 13 de abril (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Marta quer fazer um curso de fotografia artística. Sebastião diz que isso não é trabalho, devia ir para o hotel junto de Lena. Esta entra em casa e diz que se despediu.

Guida faz a cama quando começa a ouvir gritos que reconhece serem de Jacinta, que furiosa, quer saber onde está Guida. Nicolau vem com ela, está nervoso. Jacinta começa a bater a todas as portas. Guida vem à porta, manda-a entrar antes que lhe arranje problemas. Jacinta discute com a irmã, não tinha nada de dizer a Salvador que ela gosta de dança. Guida não percebe qual é o seu medo. Jacinta não quer ser enganada. Jacinta ameaça Nicolau para ficar de boca calada sobre o que se passou.

Tozé pergunta se estavam a falar de Jacinta. Salvador conta sobre os bilhetes que lhe ofereceu. Tozé diz que esse foi o problema, conta que Jacinta teve um problema na dança e apagou essa fase da sua vida.

Anabela mostra-se bruta para Paula, diz a Fátima que ela tem um namorado que é Gustavo, disse à Inspetora que tinha estado com ele na noite da morte de Artur. Fátima gostava que a tia não lhe mentisse. Paula sente-se culpada.

Tomás pede ajuda a Nicolau para ver as câmaras de vigilância, precisa de ajudar Gustavo. Nicolau está com medo de perder o emprego e Tomás diz que lhe arranja outro se for despedido. Tomás diz ao irmão para esperar o seu telefonema, tem a certeza que Carlota os vai levar até à cópia das imagens. Tomás está nervoso, mas tenta disfarçar. Carlota entra tensa, vai ao cofre e dá pela falta do disco externo e das duas pens. Tomás liga ao irmão a dizer que Carlota saiu da suite e está no corredor. Nicolau avista Manuel e vai ter com ele. Carlota sai da suite e avança pelo corredor. Nicolau vai ter com Manuel para o distrair e assim não ver Tomás. Manuel fica entusiasmado por Nicolau dizer que precisa dos seus conselhos para investir na bolsa.

Tomás segue os movimentos de Carlota, enquanto está a dar indicações a Gustavo. Manda-o ir para a sala que é para lá que Carlota se dirige. Nicolau diz que não percebeu nada, Manuel acha-lhe graça e diz que vai recomeçar. Carlota entra muito nervosa, vai atrás do quadro e verifica que continua uma pen lá colada. Gustavo, que estava escondido, consegue roubar a pen depois de ela sair.

Mariana está desesperada, pede a Lucinda que apague a notícia, inventa que Leonor sentiu-se mal. Lucinda diz que não pode fazer isso. Mariana, desesperada, oferece-lhe dinheiro.

Fátima diz a Rosalinda que Tomás lhe pareceu verdadeiro, ele sempre quis proteger Leonor.

Gustavo está emocionado. Tomás não sabe se ela esconde mais alguma, mas vão arriscar. Parte a pen! Riem-se por Nicolau achar que se trata apenas de nudes, ele diz que lhe devem uma por ter apanhado uma seca de Manuel.

Cristina tem uma conversa informal com Jacinta e Guida. Elas confessam que estavam no restaurante no dia da morte e que Artur saiu com a sua garrafa. Tozé fica tenso, mas ela não veio falar com ele.

Elvira comenta a notícia sobre Leonor, acha que foi Tomás. Sãozinha diz que estava do lado dela, muda ao ver Aida. Esta diz que o filho não fez aquilo. Oferece gafanhotos, mas só Sãozinha é que se esforça por comer.

Lena recebe Fernando. Ele não quer que Lena vá embora do Hotel, diz que ficam a trabalhar juntos e Carlota não vai ter mais nada a tratar com ela.

Fátima já contou a Rosalinda e Domingos que foi Mariana que falou com a jornalista, mas Tomás continua revoltado. Guida está preocupada com a visita da Inspetora. Fátima diz-lhe que foi à farmácia mas Hugo não quis dizer se Carlota comprou alguma coisa.

Carlota está irritada porque não sabe de Fernando e não pode ligar para ele. Mariana desabafa com a mãe que Tomás está furioso com ela. Carlota diz que tem razões para estar, pois não devia ter falado com a jornalista.

Gustavo está bem-disposto e Aida repara. Tomás conta à mãe que foi Mariana que falou com a jornalista. Aida diz que todos na vila acham que foi ele. Tomás diz-lhe que Leonor usa o fio que ela lhe ofereceu.

Elvira diz à irmã que tem de tirar o calendário de Sãozinha. Falam de Tomás. Elvira conta que ele também a desiludiu. Moisés vem comprar gelado e diz a Rosalinda que o filho não mandou publicar nada daquilo.

Fausto está animado com as vendas a subirem e a ver que o pão deles esgota. Guida oferece-se para ir com Salvador ao bailado, assim mete ciúmes a Jacinta. Salvador já sabe sobre o trauma de Jacinta na dança, Tozé contou-lhe.

Guilherme diz que o juiz aceitou a desistência da queixa, mas tem de pagar o muro. Fátima também quer pagar-lhe os honorários de advogado, mas agora não consegue. Ele não quer dinheiro, convida-a para jantar mas ela diz que não tem roupa para ir a sítios finos.

Domingos atende a chamada de um jornalista para ir a um programa de televisão. Rosalinda pede-lhe que fale baixo para Leonor não ouvir. Domingos não quer ir a lado nenhum.