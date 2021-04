Resumo: 34º Episódio - 8 de abril (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nicolau e Gustavo conversam, Gustavo vê Cristina e sai dizendo a Nicolau que caso perguntem por ele, para dizerem que não está. Cristina ainda consegue perceber que ele saiu e vai atrás dele mas Gustavo pedala a toda a velocidade. Cristina coloca o pirilampo e fá-lo parar. Gustavo mente-lhe ao dizer que passou a noite da morte de Artur com Paula Neto.

Guilherme e Fátima jantam e conversam sobre morar ali. Ela conta-lhe que ia estudar mas desistiu depois da morte da mãe. Tozé pergunta por Marta, e Guilherme diz que a irmã tem epilepsia.

Ivone aguarda Gustavo para jantar. Elvira diz que há jantar que chegue para ela, mas Ivone diz que não tem fome. Nicolau diz que viu luz na padaria. Elvira começa logo a pensar coisas. Nicolau diz que o irmão não é gay, pode é ser um ladrão.

Carlota vai tirar os brincos e vai para o armário onde está o cofre, inclina-se para marcar o código. Tomás está na aplicação a ver Carlota mas é obrigado a guardar o telemóvel porque Mariana aparece. Mariana tenta animá-lo pelo que se passou com os Nunes.

Gustavo conta a Paula o que disse à inspetora, que estava com ela no hotel na noite da morte de Artur. Paula pergunta porque se lembrou dela, ele lembra-a que ambos têm segredos e que ela também estava presente no momento da morte de Augusto. Paula não quer que Gustavo volte a falar da morte de Augusto. Gustavo quer saber se pode contar com ela. Paula fica agradada por ele ter pensado nela. Fátima aparece e Paula inventa que ele veio trazer uns óculos.

Lena diz a Sebastião que Marta vai passar o dia ao hotel, conseguiu convencê-la. Guilherme fala com o pai sobre o se passou com Tomás e os Nunes, Sebastião diz ao filho que estar a defendê-los só vai prejudicá-lo.

Manuel está cansado do trabalho, vai para se descalçar mas Carminho não deixa, fala do terreno, Manuel ainda não conseguiu saber de nada. Manuel percebe que Carminho deitou tudo o que estava sujo no lixo.

Jacinta é apanhada pela mãe a chegar a casa, começa a inventar desculpas mas a mais convincente é que foi à padaria espreitar e estavam a fazer mais pão. Sãozinha fica muito irritada.

Fernando sai e Carlota abre o cofre e tira uns brincos. Gustavo está a ver a app e acaba de apanhar Carlota a marcar o código no cofre.

Paula está junto ao busto de Augusto e lembra-se do acidente deste. Elvira chama-a, atira-lhe à cara que ela não faz nada. Oferece-lhe dinheiro para fazer publicidade ao consultório de Ivone e Paula aceita por vinte euros.

Jacinta diz que Salvador não pode contar a ninguém sobre aulas mas também não lhe vai dar mais. Atira-lhe com farinha por ter dito que era massa rija. Fausto goza com ele.

Aida vem com os gafanhotos para lhes dar a provar, despede-se de Moisés. Elvira discute com Moisés por estar todo meloso com a mulher e não pensar nela. Sãozinha estranha aquela discussão.

Mariana pede à mãe para falar com Sebastião por causa do caso de Tomás. Fernando que ouve diz que Sebastião sabe fazer o seu trabalho.

Tomás ia entrar no quarto mas finge que deixa cair o telemóvel. Carlota manda-o despachar-se a marcar a data do casamento. Ele diz que tem coisas mais importantes a tratar.

Hortense diz a Fátima que não pode vender mais requeijão dela. Tozé está apreensivo porque a garrafa tinha as suas impressões digitais. Carminho quer mais erva e Hortense dá-lhe alecrim, que aceita a pensar que são as ervas de Fausto.