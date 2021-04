Resumo: 33º Episódio - 7 de abril (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Gustavo agradece a consulta a Ivone e convida-a para jantar. Ivone fica surpresa mas gosta da ideia.

Anabela e Leonor divertidas mostram vídeo a Fátima. Aida é atraída pelas gargalhadas e aproxima-se, oferece colar a Leonor que gosta muito mas é contida.

Fernando pergunta a Lena se está mesmo tudo bem com o Manuel porque ficou com a ideia que os dois estavam a discutir. Ela diz que sim. Fernando tenta tranquiliza-la e diz que pode tirar uns dias sempre que precisar por causa de Marta. Carlota não gosta de ver aquela proximidade.

Moisés e Elvira conversam. Ele conta-lhe que guardou uma foto sua no telemóvel para se lembrar dela. Elvira diz que não vai aguentar o caso que têm muito mais tempo, ele diz que percebe e também lhe custa, mas que não é boa altura divorciar-se por causa da questão da Leonor. Sãozinha aparece e os dois afastam-se, está magoada com Moisés por não aparecer no catálogo.

Carminho pede a Fausto que faça um bolo mas Fausto nega-se, não quer ter Salvador à perna. Tenta intimidá-lo e acaba por dizer que vai descobrir quem é o fornecedor dele.

Fátima diz a Guilherme que contou a Tomás sobre a relação deles. Guilherme convida-a para jantar, mas ela diz que não pode. Ele conta que voltou para casa do pai.

Gustavo conta sobre o seu pesadelo, têm mesmo de encontrar as imagens. Gustavo diz que por ele podem colocar o plano que têm já em prática.

Salvador veio cumprimentar Jacinta, diz gostava de ter mais aulas. Jacinta conta-lhe o que se passou com Guida. Salvador fica com pena mas aproveita para insinuar-se. Jacinta começa a ficar com calores e acaba por aceitar dar-lhe mais uma aula.

Guida continua deitada, não quer sair da cama. Nicolau diz que tem de sair porque o hóspede deve estar quase a subir. Guida pensa como tramar Hilário.

Gustavo encontra no carrinho de limpezas, o cartão de acesso aos quartos do hotel, esconde a tempo de Lena não ver. Lena fica furiosa de ao ver o carrinho abandonado.

Hortense pede a Fátima ajuda para apanhar cogumelos porque está aflita das costas. Mariana vai pedir opinião a Hortense sobre a ementa do seu casamento para provocar Fátima, esta ironiza ao imaginá-la coxa, de véu e grinalda. Mariana fica a sorrir porque conseguiu provocar a rival.

Tomás diz ao irmão para ficar a vigiar enquanto ele instala a câmara de forma a conseguirem ver o código quando Carlota abrir o cofre.

Salvador discute com a mãe. Carminho insiste que quer bolo de erva e queixa-se que a casa está toda desarrumada. Salvador diz-lhe para ela arrumar.

Manuel está muito simpático com Guida, diz que Carminho tem saudades dela. Guida pede-lhe que ligue a Hilário. Nicolau diz a Manuel que os hóspedes elogiaram muito o cocktail que realizou.

Sebastião acha que Lena devia contar a verdade à mãe, e dizer que não foi ao funeral porque sofreu um aborto. Lena acha que ela ia achar que estava a mentir, nunca entenderia, é melhor assim.

Marta e Guilherme picam-se, Fátima ri-se porque faz-lhe lembrar as picardias entre ela e o irmão. Fátima quer jantar com ele, não devia ter recusado. Guilherme está livre, mas espera que não seja por pena. Ela diz que nunca lhe faria isso.

Carlota desabafa com Sebastião, conta que Cristina confirmou com Fernando o seu alibi. Sebastião não percebe a razão e Carlota fica tensa. Carlota mostra-se desagradada ao saber que Guilherme voltou para casa do pai.

Aida conta que encontrou Leonor e ofereceu-lhe o fio, estava com Fátima e que ela foi muito simpática. Aida pergunta ao filho se gosta dela, ele apressa-se a dizer que não.

Elvira veio falar como irmã mais velha e aconselhar a irmã para não seguir para tribunal. Rosalinda diz que agora não há nada que demova Domingos. Leonor mostra o fio que Aida lhe deu, pergunta se pode usar. Rosalinda quer dizer que não mas sabe que não tem esse direito.

Carminho sentada à mesa com a lasanha que não está cozinhada, suja a toalha com vinho, tenta limpar mas fica pior. Carminho começa a apanhar tudo para meter no lixo.

Sãozinha lamenta-se por não aparecer no catálogo. Guida não tem paciência e diz que também acha mal. Sãozinha manda Jacinta ensiná-la a dançar porque vai para o rancho. Tozé apreensivo por ter ido dar as suas impressões à polícia.