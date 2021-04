Resumo: 32º Episódio - 6 de abril (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No hotel, Gustavo fica tenso ao ver Cristina mas ela apenas o cumprimenta e sai. Carminho convida Manuel a sentar-se mas ele diz que tem de dar o exemplo. Ela inventa a Vitória que Ivone está interessada em Salvador.

Manuel quer que Nicolau vá servir bebidas a uns clientes. Nicolau não entende porque tem de ser ele a fazê-lo. Manuel diz que quem manda é ele e uma vez que Lena não está tem de obedecer-lhe.

Salvador brinca com Jacinta. Ela pede-lhe um pão especial para Guida e ele já sabe o que ela gosta. Salvador diz que lhe podia dar aulas de dança ali mesmo. Fausto mostra-lhe a mensagem de Carminho a pedir o “lanchinho” para o dia seguinte, Salvador diz para não responder já e quando vai a ver já Jacinta saiu.

Sebastião não se importa nada que o filho volte, aquela casa também é dele. Guilherme diz que têm de esforçar-se para não falar de trabalho. Lena diz que Marta não quis comer, Guilherme vai tentar que coma com ele.

Mariana vem contrariada. Fátima estaciona e Carlota já aguarda a filha. Carlota pergunta à filha o que estava a fazer na serra. Ela diz que foi ver se Tomás estava com Fátima mas não estava e acabou por magoar-se.

Mariana mente a Tomás, diz que torceu o pé na aldeia porque Fátima a provocou. Carlota preocupada, diz que o médico já vem a caminho.

Salvador acha que Jacinta já não vem. Jacinta chega e traz-lhe umas roupas de Tozé. Salvador despe-se ali e ela fica muito atrapalhada. Jacinta ri-se da falta de jeito dele e Salvador gosta de a ver assim.

Nicolau vem ver de Guida. Hesita em dizer que Hilário fez check-out. Guida já sabia, conta-lhe que descobriu que é casado e tem três filhos. Sãozinha ouve tudo e lembra-se do ex-marido.

No restaurante, Ivone culpa-se por Marta ter saído do consultório e ter ido beber. Hortense diz a Lena que devia era estar ao pé de Marta e não ali. Confrontam-se, Hortense chama-a de ingrata e Lena sai para não responder à letra.

Fernando conta que Marta teve outra crise e que deu o dia a Lena. Carlota fica com ciúmes. Carlota já conseguiu comprar leite e vai visitar os pontos de venda para se certificar que estão a cumprir, senão ameaça-os.

Fátima desapontada com Simão por este vender leite a Carlota, acaba por pedir desculpas, sabe que ele precisa de vender. Tomás pergunta o que se passou com Mariana. Fátima conta a verdade. Tomás fica arrasado por Fátima dizer que tem um relacionamento com Guilherme. Fátima conta a Guida que Tomás a beijou e ela afastou-o, disse que estava com Guilherme. Guida está triste e Fátima não a quer ver assim, tenta anima-la e diz que há mais quem a queira.

Gustavo dorme no sofá, tem um arrepio e começa a gritar. Acorda assustado. Moisés manda-o descansar para a cama. No sonho vemos, Artur a aparecer atrás de Gustavo. Que fica aliviado por ele estar vivo. Artur diz-lhe que conte o que fez. Gustavo diz que não foi ele quem o matou.

Salvador repreende a mãe por andar a consumir erva, e diz que chegou a achar que ela tinha um caso com Fausto. Carminho pede respeito, só tem olhos para Manuel.

Jacinta está divertida com sms que recebeu de Salvador. Sãozinha estranha-a, não deu pela cliente levar menos pão, agora está a rir. Sãozinha desconfiada que a padaria concorrente anda a vender mais, diz que viu a luz de noite acesa. Jacinta fica com um ar comprometido.

Tomás diz que chegou tarde porque esteve a pensar na conversa com a família Nunes. Mariana finge que o apoia. Tomás pergunta quem a trouxe quando torceu o pé. Ela diz que foi Fátima.

Rosalinda diz a Domingos que Fátima já levou Anabela para escola. Ele pergunta o que está ali a fazer quando está na hora de abrir a mercearia. Rosalinda quer ir com ele a tribunal. Guilherme conversa um pouco com eles antes da reunião para prepará-los.

Lena repreende Manuel por ter andado a gastar dinheiro que não é dele. Manuel suplica que não conte nada aos cunhados porque vai repor tudo. Lena decide acreditar nele e não o denuncia.

Guida muito chorosa, ouve a porta abrir mas nem se mexe. Nicolau ao ver Guida assim diz que pode ficar ali, ele inventa uma desculpa para não dar o quarto a ninguém.