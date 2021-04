Resumo: 31º Episódio - 5 de abril (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fátima avisa Carlota que não quer que se aproxime da sobrinha. Carlota manda chamar os seguranças. Guilherme entra no lounge do hotel nesse momento e pergunta o que se passa, defende Fátima e diz que é sua convidada. Ameaça fazer uma reclamação escrita no livro de reclamações do hotel.

Guida está desmoralizada porque Hilário não apareceu. Jacinta goza com ela mas Sãozinha consola a filha. Guida não aguenta e diz que vai ao hotel ver dele.

Gustavo interessado em saber se Ivone tem namorado, Nicolau acha que não. Marta quer mais uma cerveja mas Tozé não lhe dá. Nisto, tem um ataque epilético deixando todos em pânico. Tozé pede a Gustavo que chame uma ambulância de imediato.

Rosalinda é apanhada a chorar por Leonor que pergunta se é por causa de Tomás querer ser pai dela. Rosalinda diz que foi do esforço de estar a fazer um colar e pulseira para ela. Leonor finge que acredita, diz à mãe que ela podia ficar com o colar e ela fica com a pulseira.

Fátima e Guilherme bem-dispostos, bebem um copo no hotel. Guida arrasada vai ter com eles e diz que o médico foi embora sem dizer nada e não lhe atende o telemóvel. Fátima leva-a dali.

Mariana fala com Tomás sobre o casamento. Tomás está cansado. Mariana frustrada, acusa-o de não querer casar por causa de Fátima e não por causa da filha como diz.

Salvador e Fausto discutem, Salvador acha que Fausto anda com a mãe. Fausto confessa que o que acontece é que ela desde que comeu o bolo de erva o pressiona para fazer mais. Leonor quer ir ter com Tomás, Anabela diz que vai com ela.

Guida sonda Manuel sobre Hilário. Manuel acaba por dizer que é casado e tem três filhos. Guida fica furiosa mas disfarça. Carminho tinha esperança que Guida viesse trabalhar.

Leonor pede a Tomás que se afaste porque não quer estar com ele, que ela não pode ser a filha dele porque tem pais. Tomás tenta justificar-se e tranquiliza-la mas fica arrasado com a conversa dela.

Silvério diz que já não lhe dói nada, se calhar nem precisa de ir à consulta. Paula ainda de pijama não foi levar Anabela, Fátima fica furiosa com a tia. Já na consulta, Silvério fica a saber que tem de ser operado e fica com medo.

Sebastião manda Marta ir descansar. Lena diz que vai desmarcar as aulas de condução e Marta fica furiosa, não quer que Lena o faça. Sebastião repreende Marta, diz que tem de levar a doença a sério.

Aida sente ciúmes por Sãozinha elogiar Moisés. Elvira decide mudar de assunto e fala de Tomás e Leonor. Rosalinda pede a Fátima que convença Tomás a não ir para tribunal. Fátima diz que podiam facilitar e deixá-lo ver Leonor.

Carlota tenta convencer Simão a vender-lhe o seu leite, paga bem.

Enquanto escala Tomás lembra-se da conversa de Leonor.

Mariana procura por Tomás que tem o telemóvel desligado. Gustavo diz que então está na serra. Gustavo pergunta como ela está mas Mariana sai apressada.

Manuel entrega um cartão a Carminho para usufruir dos serviços do hotel mas pede nada de exageros. Carminho sente-se contente com o posto de Manuel. Ele pede que se faça passar por hóspede para não dar nas vistas.

Nicolau acaba chamada com cliente quando Guida entra muito abatida, começa a chorar por causa de Hilário mas ele não sabe, ela pede-lhe que alguém faça o seu turno e sai. Guida vê as fotos que Hilário tem com a família nas redes sociais. Jacinta tenta anima-la e Guida pede que vá a padaria buscar um pão. Tozé diz que foi burra em ir logo na cantiga dele mas depois mostra-se mais compreensivo.

Mariana pergunta a Guilherme se anda com Fátima, avisa-o para ter cuidado com ela. Este fica a saber por Nicolau o que se passou com a Marta. Fica preocupado com a irmã, ao vê-la inerte e sem reagir no sofá. Ela pede ao irmão que volte para casa para não ficar sozinha com o pai e com Lena que só a chateiam.

Mariana vem cansada do trilho pela serra, chega ao abrigo onde Fátima guarda as ovelhas e começa a acusar Fátima de estar com Tomás. Bate na porta e tenta abrir para ver se Tomás está lá dentro mas magoa-se. Fátima olha-a incrédula.

Tomás conta à mãe que esteve com Leonor e ela disse que não quer ser sua filha. Aida diz ao filho para não desistir. Ele recebe chamada de Sebastião a dizer que a família Nunes querem encontrar-se com ele.

Mariana cheia de dores tenta levantar-se mas não consegue. Fátima volta para lhe oferecer ajuda mas Mariana é orgulhosa. Mariana percebe que não vai conseguir sair dali e chama Fátima para ajudá-la.

Fernando confirma a Cristina que Carlota esteve sempre com ele nessa noite. Carlota quer saber o que a inspetora queria, ele diz que veio confirmar se passou a noite com ele. Carlota fica pensativa.