Resumo: 30º Episódio - 2 de abril (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Elvira arruma as suas coisas para fingir que vai embora. Sãozinha e as costureiras saem. Moisés entra e pergunta se ela vestiu a lingerie que ele lhe ofereceu, puxa-a para si e diz quer ver como lhe fica.

Gustavo está muito nervoso enquanto responde ao inquérito de Cristina. Ele aproveita para dizer que Artur tomava comprimidos como Carlota lhe disse para insinuar.

Manuel entusiasmado, fala de trabalho mas Carlota não tem paciência para o ouvir. Manuel diz para Carlota ter cuidado com Fátima que até à Carminho andou a fazer perguntas sobre a morte de Augusto.

Carminho está triste. Fausto traz-lhe bolo porque foi bruto com ela e porque não gosta de a ver triste. Carminho diz para ele comer uma fatia com ela, à conversa, Fausto comenta que tem saudades da cidade. Começam a ficar alterados com a erva que fumaram e Carminho dança com Fausto. Salvador apanha-os e fica a achar que Fausto tem alguma coisa com a mãe. Carminho fica irritada com a observação e tenta ficar séria, diz ao filho para respeitá-la.

Hortense gostou muito de Hilário, vai separar umas ervas para Guida levar-lhe. Sãozinha achou sempre que Guida estava a florear esse namoro. Tozé não gostou dele.

Tomás diz a Domingos que vai para tribunal já que ele nunca vai deixá-lo aproximar-se de Leonor, queria que ela falasse com a tia e fosse o seu intermediário. Fátima diz que faz tudo pelo melhor de Leonor. Domingos está enervado, até acha melhor ir para tribunal e resolver tudo de uma vez. Fátima pede ao tio para vender ali os queijos que vai fazer em casa. Domingos reticente por causa dos Pereira Espinho, mas aceita.

Vitória está triste por causa de Fernando. Mariana percebe que ela não a ouve. Mariana queixa-se de Tomás querer ir a tribunal pela filha. Diz que preferia que aquela criança não fosse filha dele.

Ivone sem saber o que fazer com a galinha. Nicolau sugere logo matar para comer. Ivone quer ficar com ela ou soltá-la. Elvira chega e mente, diz que esteve a trabalhar até agora.

Aida ainda está chateada com Moisés. Este oferece-lhe flores e ela diz que sempre dar-lhe a volta. Falam de Tomás ir para tribunal. Moisés engana-se e pergunta se Elvira sabe, mas Aida não dá importância ao engano. Aida entusiasmada com a criação de gafanhotos.

Carlota vê Anabela a brincar e aproxima-se dela. Pergunta se está sozinha, diz-lhe que é perigoso brincar ali e ri-se, deixando Anabela assustada. Carlota liga a intimidar Fátima, conta que encontrou Anabela a brincar sozinha. Avisa-a que se continuar a incomodar as pessoas sérias e importantes da cidade, a Anabela vai fazer companhia ao pai. Fátima fica em choque e sai a correr.

Sãozinha está a lavar as suas coisas no tanque comunitário da aldeia. Fátima vem em pânico a perguntar por Anabela. Anabela aparece e diz que Carlota esteve ali e foi muito simpática, até a convidou para ir à piscina do hotel. Sãozinha confirma e Fátima diz a Anabela que não a quer perto daquela família e que Carlota não dá ponto sem nó. Sãozinha queixa-se a Fátima por ela vender farinha à padaria concorrente. Fátima diz que precisa do dinheiro e não tem nada a ver com as guerras dela.

Guilherme já sabe da ação que Tomás colocou aos tios de Fátima. Este fica tenso quando Guilherme dá a entender que está do lado de Fátima só por uma questão de trabalho. Guilherme diz que o que Tomás fez o pedido de para passar duas tardes por semana com Leonor, alerta-os que o melhor é chegar a um acordo. Leonor está escondida e ouve a conversa. Domingos não quer acordo nenhum e diz que não tem medo dos juízes. Rosalinda acha melhor aceitar o acordo e diz que vão pensar. Já os dois sozinhos, Domingos mantem a mesma decisão.

Marta pede a Ivone que leia o resultado do exame. Ivone diz-lhe que sofre de epilepsia mas que se cumprir todas as indicações e medicação pode ter uma vida normal. Marta está muito angustiada, mas disfarça.

Carminho mostra as compras que fez, não quer que Manuel faça má figura no novo emprego, diz que usou o cartão de crédito do hotel. Manuel assustado, diz que serve para pagar aos fornecedores e vai ter de devolver tudo. Salvador insurge-se. Carminho acha que uma rapariga boa para o filho era Ivone.

Jacinta conta à irmã que Salvador lhe pediu para dar aulas de dança mas ela disse que não. Estão todas à espera de Hilário. Marta sente que não deve mas pede uma cerveja.

Mariana mostra-se manipuladora para que Aida a ajude a convencer Tomás a casar rapidamente. Tomás ouve e desvaloriza, não quer discutir. Tomás diz aos pais para se prepararem que devem vir falar com eles.