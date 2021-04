Resumo: 29º Episódio - 1 de abril (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Jacinta continua a negar que gosta de Salvador. Fátima pede a Guida que não volte a fazer o que fez, o jantar até correu bem mas ela gosta de Tomás ainda.

Tomás está triste por Domingos ter ido devolver o presente que ele tinha dado à filha. Aida pede que tenha calma. Moisés vem animado do jantar do rancho deixando Aida irritada.

Ivone está a tomar o pequeno-almoço. Elvira pergunta se não devia estar no consultório. Chega Cremilde que foi à sua procura, queria um atestado porque tem um casamento. Ivone não passa atestados falsos e manda-a embora.

Salvador vem acusá-las de terem estragado o frigorífico da padaria. Sãozinha finge que se sente mal, acha que foi Jacinta, mas ela não fez nada. Sãozinha gosta de o ver desesperado.

Hilário inventa desculpa a Guida pela sua ausência, diz que ficou sem bateria, ficou tarde e foi dormir. Esta pondera se acredita ou não. Pergunta de onde ele conhece Manuel Arriaga e ele responde que ele é um homem que conta muitas histórias, sem responder à pergunta. Acaba por dar a volta a Guida e fazem amor.

Cristina quer saber porque Fátima acusa Carlota. Fátima diz que Carlota ameaçou o irmão e basta ver que tinha de ser alguém com poder e dinheiro para comprar o médico. Anabela sabe do que falam, pede a Cristina que prendam quem matou o pai.

Leonor está chorosa, Domingos mentiu e disse-lhe que roubaram a bicicleta. Rosalinda apreensiva com a mentira, diz que espera que ele saiba o que está a fazer.

Tomás diz a Sebastião que ele tinha razão, queria resolver a questão da filha a bem mas bem, se não o deixem estar com a filha, decide ir para tribunal.

Gustavo está nervoso porque vai chegar a vez de a PJ o interrogar. Carlota diz que tem de insinuar que Artur tomava medicamentos às escondidas. Gustavo fica desconfiado que ela tenha sido culpada pela morte de Artur.

Sebastião alerta Tomás para tudo o que o tribunal vai acarretar para a sua vida. Tomás está decidido a ir em frente para poder estar com a filha. Sebastião está confiante que ganham.

Guida atrapalhada acha que Guilherme vai zangar-se com ela. Guilherme pede que se tratem por tu e diz a Guida que sabe que teve boa intenção mas o amor não se força. Guida incentiva-o a não desistir.

Fátima gostou da Inspetora mas está preocupada com Anabela. Falam do jantar, Gui acha que deviam todos ser um pouco como a Guida. Tozé está receoso, mas Guilherme tranquiliza-o e diz que vão interrogar todos que estiveram com Artur.

Carlota lê as notícias que saíram sobre a apresentação dos queijos, fica furiosa porque Fátima difamou a família e o negócio. Fernando acha melhor não dar importância, importa manterem a qualidade mas Carlota quer vingar-se. Frente a Fátima, ameaça-a se não parar de meter-se na vida dela. Fátima enfrenta-a, não tem medo. Silvério entra a meio da discussão e Carlota acaba por sair, deixado o aviso.

Mariana repreende Guida e Nicolau, tem a certeza que foi um deles que ajudou Fátima, Guida diz que não fez nada. Nicolau confessa a Guida que foi ele e Guida ri-se.

Salvador conta que destratou Jacinta e Sãozinha. Fausto diz que a avaria do frigorífico não foi causada por elas, deve ser defeito de fabrico. Salvador pede desculpas a Jacinta e diz que o frigorifico vinha com defeito. Jacinta aceita as desculpas calmamente, o que surpreende Salvador que esperava que ela gritasse. Ele diz que gostava de aprender a dançar e pergunta-lhe se pode dar-lhe aulas de dança.

Aida confronta Moisés, acusa-o de ter um caso com Sãozinha. Moisés diz que não tem nada com ela. Aida não vai tolerar mais traições. Moisés diz que a ama e que é só com ela que quer estar. Aida não fica convencida.

Guida apresenta Hilário à madrinha e diz-lhe que ela é curandeira. Guida vê quem está a ligar a Hilário, ele inventa que é uma ex-namorada. Tozé dá pouca importância, acha que ele está só a passar o tempo com a irmã.

Ivone consulta Simão, passa-lhe uma medicação e diz para voltar se não sentir-se melhor. Ivone pede trinta euros pela consulta e ele tem uma galinha para lhe dar que diz valer mais que os trinta euros.