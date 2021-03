Resumo: 28º Episódio - 31 de março (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mariana recolhe os kits para distribuir no evento, um deles cai e ela vê a folha que Fátima pediu a Nicolau para colocar nas pastas. Mariana começa a ver todas as pastas e tira as folhas todas.

Fátima e Tomás ficam muito atrapalhados a entrar ao mesmo tempo no hotel. Ele pergunta se vem ter com Guilherme mas ela diz que não é da sua conta. Ele pergunta se tem a certeza que vai entrar. Fátima entra determinada.

Carlota discursa sobre a queijaria. Lucinda coloca questões, pede para que confirme se vai substituir as funcionárias da Queijaria, mas Carlota não quer responder. Fátima confirma que não vão ficar com as trabalhadoras da queijaria nem o leite vai ser o mesmo. Acrescenta que o método de fabrico e segredo continuam na sua família.

Guilherme visita a irmã que conta que o pai já lhe pediu desculpas e fizeram as pazes. Marta acha que ele vai voltar para casa mas ele prefere ficar no hotel. Guilherme desabafa com a irmã sobre Fátima, diz que gosta dela, mas ela prefere outro.

Carlota está desconfortável mas tenta neutralizar a provocação de Fátima dizendo que os queijos terão alta qualidade. Guida pede a Fátima para sair porque Mariana ameaçou que a despedia. Manuel manda o rancho folclórico começar a atuar.

Guida diz a Fátima que tem de ir e ri-se do que se passou. Mariana quer despedi-la porque acha que ajudou Fátima. Fátima diz que Guida não teve nada a ver com o que se passou. Tomás intervém mas fica desconfortável sem saber se deve tomar partido.

Carlota está irritada com Fátima. Fernando tenta acalmá-la e Carlota diz que faz tudo pelo faz bem dele, de Mariana e da família. Fernando fica sensibilizado com a sua fragilidade.

Manuel garante a Lucinda que a qualidade do queijo vai manter-se. Elvira convida todos a dançar. Sãozinha antecipa-se e vai buscar Moisés e Jacinta vai convidar Salvador. Hilário finge que tem uma chamada para fugir de uma dança com Guida.

Rosalinda faz pedido a Nossa Senhora quando Aida vem a passar e ouve. Aida diz que não pretendem tirar-lhe a filha mas também têm direito a estar com Leonor. Rosalinda não quer levar o presente para lhe dar.

Guida procura por Hilário. Guilherme desabafa por causa de Fátima e Guida com pena dele arranja um plano para os juntar, liga a Fátima para ir ter com ela ao hotel. Fátima atende Guida e diz que já vai ter com ela. Continua a contar a Lucinda que o queijo nunca pode ser igual porque a receita só ela a tem. Nicolau diz que fez o que ela pediu mas alguém deve ter visto antes e tirou.

Fátima, contrariada, vai ao hotel, Nicolau diz para ficar descansada porque os patrões estão a jantar e ninguém vai vê-la. Fátima estranha ser ali que vai encontrar-se com Guida. Nicolau diz que vai buscá-la, ela pediu para esperar. Fátima fica sozinha e confusa. Nicolau cruza-se com Guida que vem com Guilherme e pisca-lhe o olho. Guida incentiva Guilherme a entrar no quarto, diz que já vai perceber. Guilherme estranha a presença de Fátima, ela percebe logo que foi Guida que preparou o encontro. Guilherme brinca que tem pena da ideia não seja dele. Fátima acaba por ficar para jantar.

Tomás conta que viu Leonor a andar na bicicleta, foi simpática mas estava atrapalhada. Aida conta do encontro com Rosalinda, fica danada porque Moisés não janta com ela. Gustavo veio do passeio com Ivone, não gosta dela. Domingos enervado, não quer Leonor a falar com ninguém, diz que vai ser escola casa, casa escola. Rosalinda conta-lhe do encontro com Aida, acha que o melhor era chamar a família toda e estavam com a menina. Domingos devolve a bicicleta que Tomás ofereceu a Leonor, não quer que comprem a filha com presentes. Tomás diz que não pode impedi-lo de ver a filha. Ele avisa-o que não o quer ver por perto.

Fausto e Salvador acham que tudo de mal que lhes acontece está relacionado com Jacinta e Sãozinha. Fausto diz que têm de lhes dar o troco, declara guerra à concorrência.

Elvira não gosta da cumplicidade de Sãozinha e Moisés. Cristina fala com Tozé, diz que precisa das impressões digitais dele.

Mariana quer descobrir quem ajudou Fátima, e até sugere mandarem fechar o jornal onde Lucinda trabalha. Fernando mostra-se mais compreensivo com Carlota. Esta diz a Fernando que precisa dele. Vitória cheia de saudades, diz que esteve para lhe mandar mensagem mas controlou-se. Fernando diz que têm de acabar de vez, por mais que lhe custe não podem continuar.

Manuel está muito empolgado a contar que foi ele que salvou a festa. Carminho lamenta-se de não ter ido, Manuel diz que não foi ninguém importante mas sentiram a sua falta. Manuel nota que o ambiente cheira a tabaco.