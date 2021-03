Resumo: 27º Episódio - 30 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mariana e Tomás caminham na serra. Ela já está cansada de tanto andar. Chegam a um miradouro e Tomás aproveita o ar puro enquanto contempla a paisagem. Mariana insegura pergunta se ele está a pensar em Fátima.

Fausto e Salvador fecham negócio com Fátima de fornecimento de farinha. Esta aproveita o primo afastar-se para falar com Salvador sobre o avô para ver se descobre alguma ligação ao irmão.

Fernando oferece emprego no hotel a Manuel, diz que foi Vitória que o fez ver que ele era uma mais-valia. Carminho e Manuel assistem à cumplicidade deles. Vitória sugere mandarem vir jantar para comemorar.

Aida está a meter roupa de Moisés num saco para dar. Discutem, Moisés não quer desfazer-se da roupa. Moisés dá o número de telemóvel de Leonor ao filho, foi Elvira que lhe deu.

Guilherme diz que a PJ falou com Carlota, foi a primeira pessoa que quiseram falar. Ele diz que encontraram sangue no cachecol de Artur mas não era dele. Gustavo ouve atento. Tozé já sabe que a PJ falou com Carlota.

Domingos e Rosalinda cantam os parabéns à filha. Elvira vem dar os parabéns e falar do racho. Domingos e Rosalinda não querem voltar a dançar. Elvira aproveita para sensibiliza-los quanto a Leonor e Tomás.

Estão todos animados. Carminho diz que já não se ria assim com Fernando há muito tempo. Manuel e Carminho saem para ir buscar mais vinho. Carlota não para de ligar a Fernando. Vitória não consegue esconder que está apaixonada.

Carlota está muito nervosa. Sebastião diz para ela ter calma e aconselha-a colaborar com as autoridades, não é culpada logo não tem o que temer. Fernando fica a saber que ela foi interrogada.

Tozé sai para correr. Sãozinha acha que o filho não anda bem, diz a Jacinta que têm de voltar para o rancho.

Paula agradece a Guilherme por ter ajudado com o senhorio, conta que Julião deixou de a seguir. Diz a Guilherme que está muito feliz pelo namoro com a sobrinha. Tomás entra nesse instante no café e fica abalado ao ouvir a conversa deles.

Carlota reconhece a rua onde está e lembra-se da discussão com Artur naquela mesma rua. Recorda Artur a dizer que não o cala mais e está cansado de fazer o que ela manda. Carlota vem a si quando se vê rodeada pelas ovelhas que estão a ser conduzidas por Silvério. Este diz que quer falar com ela. Silvério já está junto a Carlota, no meio das ovelhas. Silvério pergunta-lhe o que ela acha da polícia pegar na morte de Artur novamente. Ela lembra-o que está fora da prisão graças a ela. Silvério descansa-a, não vai sujar as mãos com ela. A justiça tarda mas não falha.

Nicolau receia fazer o que Fátima lhe está a pedir. Fátima pede então que arranje maneira de a colocar dentro do hotel. Nicolau cede. A ideia de Fátima é colocar dentro das pastas de apresentação da queijaria que Mariana vai dar aos jornalistas, folhas com a notícia que Lucinda publicou sobre o envolvimento dos Pereira Coutinho na morte de Artur.

Tomás está desconfiado de Carlota, acha que pode ter sido ela a responsável pela morte de Artur e Gustavo foi um ótimo alibi. Gustavo é evasivo. Ivone decidida a ir fazer um trilho com Gustavo. Tomás diz a Gustavo que pode ir.

Sãozinha diz que há um assassino na aldeia, por exclusão da hipótese de Artur ter-se suicidado. Comentam que Carlota foi interrogada. Aida espera que apanhem o culpado.

Mariana dá briefing aos funcionários do hotel para o evento. Nicolau quase deixa cair as folhas e agarra-se à barriga. Mariana repara e ele disfarça. Lena pergunta por Guida, Nicolau diz que foi limpar algo urgente a um hóspede.

Leonor pedala na bicicleta que Tomás lhe deu, ele diz que fica contente que ela tenha gostado. Domingos preocupado com a proximidade dos dois, assiste à conversa.

Fátima cuida do pai. Silvério satisfeito por se ter cruzado com Carlota e ela ter ficado receosa. Paula tenta descartar-se do trabalho mas Fátima acusa-a de não fazer nada.

Manuel entusiasmado com o novo trabalho, está a tirar notas sobre potenciais clientes. Carminho decide não ir a esse evento, diz que não tem paciência para aturar a Carlota. Esta não acredita que Fernando estivesse a jantar com a irmã. Fernando desculpa-se que estava sem som no telemóvel e aproveita para dizer que contratou Manuel. Carlota diz que não tinha de o fazer sem falar com ela. Fernando lembra-a que ele é o Presidente do grupo e que pode tomar decisões sozinho.