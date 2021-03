Resumo: 26º Episódio - 29 de março (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Guida está de ressaca, conta a Fátima o encontro que teve com o médico. Fátima acha que ela não devia mentir, conta-lhe que Guilherme a beijou. Fátima fica a saber do evento de apresentação da queijaria, pergunta a Guida o que sabe sobre a morte de Augusto.

Carlota fala com Sebastião, quer que ele controle a investigação da morte de Artur. Mariana mostra o que pensou para a queijaria, mas percebe que a mãe não está bem. Carlota queixa-se de Fernando para disfarçar.

Gustavo sonha que está preso, está na cela, as grades fecham, ele quer falar, mas não consegue. Vê o cachecol de Artur no chão e uma poça de sangue e grita para o tirarem dali. Tomás está a chegar nesse momento e acalma o irmão. Gustavo conta que foi ter uma conversa com Domingos. Tomás pede que não volte a meter-se com ele.

Aida fala com Elvira sobre o aniversário de Leonor, gostava que lhe levasse um presente. Sãozinha mete conversa sobre o rancho e Elvira aproveita para lhe pedir para ela voltar. Sãozinha dá a sua palavra, diz que vai voltar com os filhos.

Lena está um pouco desconfortável. Manuel quer trabalhar ali, ser diretor de relações públicas e eventos. Vitória decide intervir com pena de Manuel.

Domingos e Rosalinda dão os parabéns à filha, dizem que vão passar o dia à Covilhã. Leonor fica triste porque Anabela não pode ir. Tomás chega e quer falar com a filha. Leonor fica entusiasmada ao ver o presente que Tomás tem para ela. Leonor diz a Tomás que agora não pode experimentar a bicicleta porque vai sair com os pais.

Mariana avisa Anabela para não faltar ao respeito ao avô, sabe que foi ela que pintou o busto. Anabela não sabe do que Mariana fala. Paula fala do cachet do rancho e Mariana diz que não falou de valores com Elvira, diz que se for para pagar, convida outro.

Fátima e Guilherme estão constrangidos, ela diz que percebe se quiser deixar de ser seu advogado. Guilherme pede desculpas pelo que fez, aceita o lugar de amigo. Guilherme espanta Julião ao dizer que é advogado de Paula. Julião diz a Paula que teve com o seu advogado e diz para esquecerem tudo.

Jacinta provoca Salvador ao dizer que o pão dela vai para a apresentação da queijaria no hotel. Salvador acusa-a do pão queimado. Guida disfarça quando vê Hilário, esconde a farda mas Carlota ao vê-la manda tirar o casaco que não faz parte da farda. Hilário fica a saber que Guida é camareira mas diz que não se importa, quer encontrar-se com ela na mesma.

Fernando diz a Vitória que teve saudades. Esta tem pena de Manuel, acha que vai inventar um cargo para lhe dar uma oportunidade. Fernando vai ver o que consegue.

Tomás conta ao pai que foi entregar um presente a Leonor pelo aniversário, ela gostou mas nem foi experimentar. Moisés diz para ele ter paciência. Elvira mete-se, diz que a Leonor é a vida da irmã e do cunhado, para não desistir mas ter paciência.

Guida sente-se bem com Hilário, diz a Nicolau que encontrou o seu príncipe, ele já sabe que ela é camareira mas não se importa. Nicolau fica feliz pela amiga.

Fátima pergunta a Carminho como foi a morte do pai. Esta diz que a única coisa estranha foi a cunhada ir no carro com o pai. Fátima fica pensativa.

Sebastião pede desculpas ao filho, a irmã quer que ele volte para casa e ele também, promete tentar ser melhor. Guilherme diz que tem novidades sobre a morte de Artur e Sebastião fica curioso.

Nicolau está apreensivo a falar com a Inspetora, chama Carlota e diz que está uma senhora da polícia para falar com ela. Cristina quer falar com ela sobre a morte de Artur. Carlota está preocupada enquanto Cristina faz-lhe algumas perguntas, olhando-a atentamente. Carlota tenta perceber o que encontraram e Cristina apenas fala do que é do domínio público, como terem encontrado no carro uma garrafa de álcool com benzodiazepinas, o resultado da autopsia falsificado e o cachecol sujo de sangue que não era de Artur. Carlota conta que nessa noite teve um evento no hotel mas cruzou-se com Artur na inauguração do busto do sogro e conta que ele a ameaçou e foi desagradável. Quando Cristina sai, Carlota mostra-se em pânico.