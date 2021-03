Resumo: 25º Episódio - 26 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carlota quer saber tudo o que Fátima disse saber sobre Augusto. Gustavo acha muito mau ela associar uma morte à outra. Fátima faz queijo enquanto Anabela interessada, assiste. As duas estão esperançosas que vão recuperar a queijaria.

Sebastião fica apreensivo quando vê Guilherme para jantar. Marta avança para a mesa, está feliz por juntar a família. Hortense mal olha para Lena. Marta fica irritada por Lena puxar o assunto da sua doença. Guilherme chama Fátima, mas Sebastião humilha-a, culpa-a por o filho ter saído de casa. Marta está muito zangada com o pai, o que fez a Fátima não se faz. Lena faz-lhe sinal e Sebastião acaba por pedir desculpas. Marta ameaça sair de casa se ele não pedir desculpas ao irmão.

Guilherme pede desculpas pelo pai, mas por um lado se ele está irritado é sinal que Guilherme está a fazer um bom trabalho. Fátima mostra o bilhete que recebeu sobre a morte de Augusto e Artur. Guilherme beija-a e Fátima fica muito atrapalhada, diz que nunca percebeu que Guilherme gostava dela. É sincera com ele e conta que gosta de outra pessoa. Guilherme mostra-se desiludido, mas comporta-se como um cavalheiro e pede desculpas.

Elvira está muito nervosa com a atuação do rancho, Nicolau não ajuda e acha que devia falar com Sãozinha para ela e Jacinta voltarem. Elvira dá a placa de médica que mandou fazer para o consultório de Ivone. Esta fica desconfortável, acha que não era necessário estar escrito “doutora”.

Sãozinha fala com a filha sobre o rancho, queria que Elvira a tivesse convidado para dizer que não. Jacinta fica com pena de não dançar, mas não diz nada. Sãozinha conta que Anabela queimou o pão da padaria.

Domingos fica tenso ao reconhecer a voz de Gustavo. Este avisa-o que não está a lutar só contra o irmão, para ter cuidado com ele, o irmão quer estar com a filha e ele não vai impedir. Domingos fica nervoso. Domingos fica a saber que Rosalinda marcou um encontro com Tomás mas não foi, pensa em dar a desculpa que Leonor teve de estudar. Domingos diz que já sabe o que vão fazer amanhã no aniversário dela.

Tomás está triste porque Rosalinda não apareceu, pensa em tomar medidas do foro legal. Fica estupefacto com o presente que Mariana comprou para a filha. Ela diz que viu que ela fazia anos e de certeza que vai gostar. Tomás nem sabe se vai estar com ela. Mariana falsa, diz para ele não desistir.

Carminho já comeu o bolo todo. Manuel diz que não a conhecia assim tão ávida por doces. Salvador gosta de ver o pai interessado em trabalhar. Carminho ri-se muito, está sob o efeito da erva.

Mariana tenta atrair Tomás. Tomás acaba de falar com Rosalinda que deu uma desculpa para não ter levado Leonor. Mariana diz que pode ir com ele falar com ela. Tomás não a quer envolver nisso. Mariana mostra algumas decorações de casamentos.

Hilário quer sabe mais sobre a vida de poetisa de Guida e ela inventa. Nisto vê Fernando e apressa-se a despedir.

Gustavo pergunta a Tozé se Fátima fez mais perguntas. Paula convida Gustavo para dançar, mas ele não quer. Tozé também não dança por causa da mãe. Hortense pede a Elvira para meter o orgulho de lado e chamar Sãozinha e Jacinta. Fausto insinua-se a Marta e Tozé diz a Marta para não ligar a Fausto, o que a faz sentir-se agradada. Elvira convida Marta para o rancho.

Guilherme pensa em Fátima. Carlota provoca-o e ele diz que ela não tem de se sentir ameaçada se tem a consciência tranquila, deixa-a a falar sozinha.

Fátima pesquisa notícias sobre Augusto Pereira Espinho, vê várias notícias até à morte dele. Lembra-se de Tomás e sente-se frustrada.