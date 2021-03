Resumo: 24º Episódio - 25 de março (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Gustavo vem acusar Carlota de ter morto Artur. Ela diz que ele tem muito mais a perder e se continuar a provocá-la, fá-lo desaparecer como fez ao médico legista.

Jacinta sugere que Salvador venda o pão dela ali. Salvador não vai fazer esse favor, diz que já lá vai o tempo que a queria impressionar, agora é-lhe indiferente.

Guilherme desabafa com a irmã, conta que tentou beijar Fátima, mas ela nem reparou. Marta ri-se, diz-lhe para avançar e para a próxima acertar-lhe para ela saber as suas intenções. Marta queria que ele voltasse para casa.

Tomás apela ao sentimento, só quer conversar com a filha, não a quer tirar a eles. Rosalinda fica comovida, dá a entender que foi Domingos a contar a mentira a Leonor. Tomás pede boa-fé por parte deles e que o deixem falar com a filha.

Fátima diz ao pai que já tem quem compre as ovelhas. Silvério não quer saber, ela faz o que quer. Fátima diz que vão recuperar a queijaria. De repente, recebem uma mensagem debaixo da porta na qual Fátima lê: “A morte do Artur está ligada à morte do Augusto Pereira Espinho”. Fátima fica em choque e sai a correr de casa, mas não vê ninguém. Disfarça o nervosismo e mente ao pai, diz que era publicidade. Fátima mostra à tia o bilhete. Paula acha melhor não ligar ao bilhete e vai para o deitar no lixo, mas Fátima não deixa. Paula parece comprometida. Fátima aproveita que Hortense lhe oferece um café para puxar o assunto do acidente de Augusto. Tozé fica atento à conversa, apreensivo.

Carlota pede desculpas a Fernando, diz que não devia ter feito a cena que fez. Fernando está cansado, ela diz que pede desculpas a Vitória. Fernando tenta ser mais afável com a mulher porque se sente culpado.

Fausto entrega o bolo a Carminho mas diz que têm de acabar com isto. Carminho ameaça-o com a irmã. Fausto quer passar o contacto do amigo e ele fica de fora. Carminho fica a pensar que Ivone era boa para Salvador.

Sãozinha mostra-se sonsa, quer saber mais sobre Tomás e a vida dele. Rosalinda não quer Leonor e Anabela juntas. Tomás conta à mãe que combinou um encontro com Rosalinda e que ela vai levar Leonor à padaria sem o marido saber.

Jacinta reclama com a irmã por estar de casaco vestido. Guida aconselha a irmã a vestir-se melhor para conquistar Salvador. Mariana decide fazer um evento para apresentar a queijaria.

Sebastião fica surpreendido quando Marta sugere jantarem os três, sabe que foi malcriada com Lena e quer remediar. Marta finge que toma a medicação.

Salvador e Fausto falam do fornecedor de farinha que não baixa o preço e decidem falar com Fátima. Anabela chega nesse momento e Fausto manda o recado para ela dar a tia. Anabela, a mando de Sãozinha que lhe deu vinte euros, aumenta a temperatura do forno sem que eles vejam.

No hotel, Guida acabou de deixar umas toalhas no quarto de Hilário, finge que se enganou e que também é hóspede do hotel. Hilário apresenta-se, diz que é oftalmologista e Guida fica histérica.

Carlota manda Gustavo sair, ele diz que tem um assunto do seu interesse. Fátima andou a fazer perguntas sobre a morte de Augusto. Disfarçam quando Mariana entra, diz que vem falar da festa de apresentação da queijaria.

Fátima entrega o dinheiro a Guilherme, mas ele rejeita, inventa que ainda não fez as contas. Fátima quer pagar tudo, já sabe que ele está no hotel, pergunta se é por sua causa, mas ele diz que não, a relação dele com o pai nunca foi boa.

Tomás diz a Salvador que Rosalinda combinou levar-lhe Leonor, mas não apareceu. Salvador acredita que foi Domingos que descobriu. Começa a cheirar a queimado, têm os pães estorricados, desconfiam imediatamente de Jacinta e Sãozinha.

Elvira fala ao telemóvel, recebe um convite para o rancho ir atuar e fica preocupada porque não ensaiaram nada. Sãozinha acha melhor recusar. Elvira faz uma chamada para marcar a reunião com todos os membros do rancho.

Nicolau diz que afinal não foi preciso depôr, Guida fica feliz por ele. Guida quer saber mais sobre o novo hóspede do hotel, Hilário. Nicolau recusa-se a dizer mas ela entra na receção e vê a ficha de cliente aberta no computador e começa a sonhar em viver com o médico.

Vitória está pensativa enquanto Mariana conta que teve uma ideia para aproximar-se de Tomás. Vitória acha que ela não precisa de fazer nada se ele voltou para ela. Mariana fala do encontro com Fátima e comenta que acha estranho o excesso de confiança de Fátima para quem acabou de ficar sem nada.