Resumo: 23º Episódio - 24 de março (quarta-feira)

Na sala da família Espinho, Gustavo certifica-se que não vem ninguém enquanto Tomás passa os ficheiros todos que Carlota tem no computador. Enquanto isso, Carlota ameaça Fátima com o serrote. Fátima defende-se. Guilherme fica preocupado, vai para beijá-la mas Fátima nem repara e desvia-se. Guilherme desabafa com a irmã, conta que tentou beijar Fátima, mas ela nem reparou. Marta ri-se, diz-lhe para avançar e para a próxima acertar-lhe para ela saber as suas intenções. Marta queria que ele voltasse para casa.

Vitória convida Fernando para ir ter com ela à noite, já não consegue esconder o que sente. Fernando disfarça quando Mariana vem. Esta está furiosa com Tomás, vê que Vitória recebe uma mensagem do pai, mas Vitória mente e disfarça.

No tanque comunitário, Jacinta lava a roupa e Hortense enche os garrafões, falam do episódio de Leonor com Tomás. Mal ela sai, Salvador vai ao estendal e rouba a lingerie de Jacinta. Salvador entrega a roupa que diz ter encontrado numa moita. Sãozinha desconfia de Jacinta, ela diz que pode confirmar com Hortense que foi a roupa que lavou. Salvador aproveita para esclarecer que nunca agarrou Jacinta e ela confirma.

Julião procura por Paula, que faz sinal a Fausto para não a denunciar e esconde-se no wc. Paula inventa que era um vizinho que andava atrás dela. Anabela vem pedir à tia ajuda com as ovelhas, mas ela esquiva-se.

Tomás e Gustavo estão desanimados, não encontraram nada que comprometa Carlota. Gustavo fica desesperado, não pode pagar por um crime que não cometeu. Tomás não entende o porquê desta chantagem. Tomás confronta Carlota sobre as causas da morte de Artur. Carlota diz que se a polícia assistir ao vídeo de Gustavo vai achar que foi ele na mesma. Avisa-o que nem pense deixar a filha.

Fátima diz a Rosalinda que Leonor viu Tomás e que o acusou de ter pedido a Dulce para abortar. Domingos disfarça.

Fausto conta à mãe a visita suspeita de Sãozinha à padaria. Elvira diz ao filho que só pode ter sido ela a salgar o pão. Paula finge-se mal das costas mas o que queria era que Ivone passasse um atestado.

Mariana repara nos botões do pai e elogia o gosto da mãe. Carlota entrou com o processo contra os Neto, faz queixas a Mariana que o pai não concorda. Mariana fica do lado da mãe e Fernando, sem paciência, arranja uma desculpa para sair. Fernando bate à porta, deixou Mariana e Carlota à mesa, já só pensava em vir ter com Vitória. Beijam-se com urgência. Cai um botão de punho de Fernando sem que percebam.

Guida conta o episódio que teve com Guilherme no hotel, acha que Fátima devia aproveitar e investir nele. Tozé e Gustavo falam da morte de Artur e de Augusto. Nicolau ouve tudo e fica cada vez mais nervoso por ter de prestar um depoimento. Fátima tenta tranquilizá-lo, só tem de dizer o que viu. Nicolau pensa alto, mais valia dizer tudo o que sabe.

Carminho está irritada, descarrega em Manuel. Este está confiante que vai organizar o casamento e vão voltar a ter dinheiro. Salvador vai dar-lhes uma mesada, não quer que voltem a pedir dinheiro a ninguém.

Mais tarde, Mariana aguarda que Vitória termine de se arranjar e vai falando do vestido de noiva quando vê o botão de punho do pai, pergunta se ele esteve ali. Vitória diz que o encontrou num corredor, nem sabia que era dele.

Gustavo está cheio de medo de ir preso. Tomás diz que tem de manter a calma, têm de ficar atentos a Carlota para tentar encontrar o vídeo. Disfarçam quando Aida entra e falam de Leonor.

Carminho insiste com Fausto para lhe dar mais erva, ele não quer, vai arranjar-lhe problemas. Carminho diz a Sãozinha que ouviu dizer que há um traficante na terra, para o pressionar. Fausto esconde o sal e os condimentos de Sãozinha.

Guida acabou de fazer a cama, senta-se nela para ver televisão quando Nicolau aparece. Ele diz que não pode estar ali, está nervoso por ter que ir à polícia. Guida manda-o deitar-se e descontrair. Nicolau prefere sentar-se no chão.

Vitória conta que ia morrendo quando Mariana encontrou o botão. Fernando diz que o melhor é não voltarem a encontrar-se. Carlota faz uma cena de ciúmes por causa de Lena e Fernando diz para ela esquecer o fim-de-semana, já não vai.

Fátima entrega a última chave que tinha da queijaria. Mariana diz que vão trocar a fechadura, provoca-a. Fátima não se fica e diz que em relação ao processo tem a consciência tranquila. Fátima fica triste por ela dizer que tinha ido ver o vestido de noiva.