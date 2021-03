Resumo: 21º Episódio - 22 de março (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Silvério está em frente à queijaria com pena do rumo que esta levou e as vezes que avisou o filho. Paula diz que o que importa é que entrou dinheiro. Silvério arranca a placa da queijaria e leva-a consigo. Fátima não está certa se tomou a atitude correta. Guilherme diz que foi um sacrifício em prol de um bem maior. Mariana goza com Fátima, que não se deixa ficar e deixa Mariana alerta ao dizer que Tomás a procurou para lhe contar que era pai de Leonor.

Ivone vai ver como está Tomás, disponibiliza-se para levá-lo à aldeia e tratar das suas feridas. Tomás diz que está bem mas acaba por aceitar. Ivone trata de Tomás e tenta perceber se ele não viu mesmo quem foi, porque o que fez é crime. Tomás fica pensativo e pergunta como é o tio com Leonor, ela diz para ficar descansado que a trata bem, faz tudo o que ela quer.

Carminho cuida da sua planta mas pede ajuda a Manuel para ver como cuidar de plantas. Ele não percebe este súbito interesse por plantas. Manuel está confiante que vai organizar o casamento de Mariana.

Fausto ri-se de Salvador ter apanhado de Jacinta. Fausto diz a Carminho que não tem dinheiro para continuar a dar-lhe erva. Carminho, furiosa, ameaça fazer queixa à polícia se não lhe fizer mais bolos.

Mariana apresenta os novos programas do spa do hotel. Lucinda quer saber quem vandalizou a estátua do avô, não vai acusar ninguém sem provas, mas dá a entender que pode ter sido os Neto e anuncia que compraram a queijaria deles.

Silvério, no comando do rebanho, sente o ar puro. Fátima conta que vão fazer um novo contrato, mas continua a dizer ao pai que vão recuperar a queijaria. Fátima tem esperança que se prove que o irmão foi envenenado.

Jacinta vem pedir desculpas a Salvador, mas este, magoado, diz que achava que a vida só fazia sentido com ela mas agora percebe que é mal-educada e faz tudo o que a mãe quer, diz que não volta a chateá-la. Jacinta fica com o coração partido.

Sãozinha percebe que Moisés se está a aproximar e, para picar Elvira, oferece-lhe ajuda. Moisés finge que admira o seu trabalho. Elvira manda-a parar de ser “engraxadora”.

Nicolau está com pena de Guida, ela não está nada preocupada e quer a ajuda dele para saber quais os solteiros ali hospedados. Nicolau sai para ajudar Fernando enquanto Guida tira fotos das fichas dos clientes.

Carlota está satisfeita por ter conseguido a queijaria, falta agora arranjar um fornecedor de leite. Carlota comenta com Vitória que Fernando esteve entusiasmado na noite anterior, deixando Vitória desconfortável.

Tomás aproxima-se da carrinha da mercearia, observa e vê os riscos compatíveis com a sua bicicleta. Sabe que foi Domingos que o atropelou, mas este desmente e ameaça Tomás. Tomás diz que ele ainda vai a tempo de fazer o correto para o bem de todo.

Lucinda quer entrevistar Fátima sobre a venda da queijaria, o busto vandalizado e a exumação do corpo de Artur. Fátima não quer falar, mas deixa no ar quem teria poder e influência naquela terra para calar um médico.

Guida inspeciona o quarto de um hóspede, fica desagradada com a desarrumação e risca o nome do hóspede da lista. Lena fica surpresa por a ver ali no quarto, Guida mente e diz que está a ajudar a colega. Lena apanha a lista de Guida.

Hortense repara que Jacinta não está bem, ela pede-lhe um comprimido para acalmar os nervos. Tozé oferece-se para fazer a folha a Salvador. Jacinta diz-lhe para não se atrever a tocar-lhe.

Guilherme discute com o pai pelo que queriam fazer a Fátima. Sebastião considera-o um profissional fraco e diz que não pode fazer nada contra os Pereira Espinho. Guilherme vai sair de casa. Sebastião, orgulhoso, responde que é o melhor a fazer.

Mariana está preocupada com Tomás, mas ele diz que está bem. Ela confronta-o sobre ter procurado Fátima e ele diz que é verdade, achou que ela podia ajudar com os tios sobre a questão da Leonor. Mariana fica irritada quando Tomás diz que não quer casar já.

Fátima e Ivone conversam sobre Artur. Ivone está a pensar ficar no consultório, conta-lhe que ainda hoje atendeu Tomás que foi atropelado de bicicleta. Fátima conta como Artur morreu a Tozé e que acha que foi alguém que o matou.

Carminho tenta salvar a erva e secá-la na vela. Manuel estranha o cheiro, ela diz que comprou a vela numa loja indiana. Manuel continua confiante que Carlota o vai escolher para organizar o casamento da filha.

Vitória fica desconfortável ao ver Fernando, ele diz que o que aconteceu foi um deslize, não pode voltar a acontecer. Vitória diz que a culpa foi dela. Fernando pede que não volte a repetir-se, mas acabam por se beijar.

Leonor pergunta aos pais se sabiam que Tomás é pai dela. Domingos mente, diz que não sabiam e ainda acrescenta que Tomás não é assim tão boa pessoa, porque queria que Dulce tivesse abortado. Rosalinda fica assustada com tamanha mentira do marido.

Tomás diz que Domingos continua a impedi-lo de ver Leonor e que foi ele que o atropelou. Fátima fica preocupada porque ele podia ter morrido. Ele continua a gostar dela e diz que está na altura de lhe contar tudo.