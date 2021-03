Resumo: 20º Episódio - 19 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Domingos levanta a mesa do pequeno-almoço quando Rosalinda entra chorosa, diz que já saiu o resultado do teste e Tomás é mesmo o pai de Leonor. Rosalinda tem medo de perder a filha. Domingos diz que isso não vai acontecer. Domingos e Rosalinda contam a Leonor que Tomás é pai dela. Leonor não se mostra preocupada, diz que não vai mudar nada pois eles continuam a ser os pais dela.

Mariana fala com Vitória sobre Fátima e Guilherme, comenta que ele anda com ela só para esquecer a ex-namorada. Fernando diz que tem um vinho novo que gostava que Vitória experimentasse.

Fátima arruma as coisas da queijaria quando Tomás entra. Veio desabafar com ela, por ser pai de Leonor, queria a ajuda dela. Fátima manda-o ir ter com Mariana que é sua noiva.

Salvador conta a Guida que Jacinta já o beijou e ela dá-lhe algumas dicas de como conquistar a irmã. Em casa, Jacinta põe a mesa e manda a irmã despachar-se para ajudá-la, fala de Tomás ser o pai de Leonor. Guida, para provocar a irmã, diz que foi à padaria e Salvador fez-se a ela. Jacinta fica cheia de ciúmes.

Elvira pede desculpa à patroa porque não sabia nada de Leonor e ela acredita nela. Sãozinha começa a atacar, a dizer que está a mentir. Moisés intervém e acaba com a conversa.

Mariana sente-se ofendida porque Tomás não lhe ligou e fica a saber pelo irmão que Leonor é mesmo filha dele. Tomás não se lembrou, agora só quer que ela o conheça e que não o veja como um estranho. Carlota não sabe se Mariana vai lidar bem com a filha de Tomás. Fernando acha isso o mal menor na relação deles. Carlota pede a Vitória que faça companhia a Fernando porque vai ver de Mariana.

Fátima diz que os tios estão com medo de perder Leonor. Guilherme diz que lhe pareceu que Tomás é razoável e conta que já tem o novo resultado da autópsia de Artur.

Fausto já sabe o que se passou no hospital com a irmã, diz que afinal todos erram. Carminho elogia Fausto, pede-lhe que escreva a receita do bolo. Fausto não pode continuar a dar-lhe erva.

Guida acabou o turno e vai aproveitar a piscina, olha para um hóspede e pede um sinal a Deus. Nicolau diz que não pode estar ali e Guida esconde-se de Lena, que vinha dar-lhe os parabéns pelo seu trabalho.

Rosalinda fica apreensiva ao ver Tomás, diz que Leonor não está. Tomás não quer substituir ninguém, só quer aproximar-se da filha. Domingos ouve tudo e não gosta da conversa.

Paula tira as tintas de Anabela da mala e pergunta se foi ela que pintou a estátua. Ela confessa e não está arrependida. Fátima ri-se, mas pede que não volte a fazer nada do género, o castigo dela é ajudá-la a dobrar a roupa.

Salvador fica preocupado ao ver o fumo. Carminho vem com o bolo todo queimado, mente diz que é de kiwi para Salvador não a chatear. Carminho planta a erva que sobrou.

Vitória e Fernando estão tocados pelo vinho que beberam. Riem-se e Fernando diz que já tinha saudades de estar com ela e de se rir assim. Vitória certifica-se que não está ninguém, beija-o e puxa-o para o quarto. Fazem amor. Fernando adormeceu e Vitória olha-o apaixonada. Ele desperta e ela diz-lhe que não pode ficar ali. Fernando sabe, mas era tudo o que queria.

Mariana está irritada por Leonor ser mesmo filha de Tomás, estava com esperanças que não fosse. Carlota diz que se quer Tomás, tem de ser superior a isso tudo e apoiá-lo. Manda-a marcar a data do casamento. Fernando dormiu no sofá, não a queria acordar. Carlota está feliz, hoje a queijaria passa a ser oficialmente deles. Fernando pede que trate disso sozinho, vai desmarcar as reuniões para irem de fim-de-semana.

Fátima diz ao pai que vai recuperar a queijaria. Silvério acusa-a de ser fraca, diz que nunca vai perdoá-la. Guilherme diz a Fátima que o caso do irmão está entregue à PJ, vai com ela à reunião com Carlota.

Jacinta vem tirar satisfações com Salvador e pergunta se ele andou de volta de Guida. Salvador beija-a, é só dela que gosta. Ela olha-o com uma expressão doce quando Sãozinha entra e pergunta o que se passa. Jacinta bate-lhe e diz que ele tentou agarrá-la.

Guida está pronta para entrar ao serviço, vê o hóspede do dia anterior e começa a sonhar a achar que as flores que ele tem na mão são para ela. Nicolau tenta alertá-la e Guida vê que ele está com outra mulher.

Fátima lê o contrato e não concorda, as funcionárias não querem continuar com Carlota e também não lhe vai vender o leite. Fátima impõe-se! Carlota acaba por dizer a Sebastião para fazer um novo contrato.

Tomás sai de casa com a bicicleta, diz que aparece só de tarde no hotel. Gustavo pergunta se está a fugir de Mariana. Ele ri-se, diz que só quer dar uma volta e pensar na sua vida. Tomás pedala, absorto nos seus pensamentos. Domingos reconhece-o e empurra-o para a berma e segue, fica em Tomás caído na estrada, ferido e aparentemente sem sentidos.