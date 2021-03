Resumo: 19º Episódio - 18 de março (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Gustavo tenta passar as culpas para Tozé sobre a morte de Artur mas Tozé diz que não teve nada a ver com isso e manda-o ter cuidado com o que diz.

Mariana está entusiasmada, quer fazer um evento para apresentar a queijaria. Carlota diz-lhe que se ela quer humilhar Fátima, deve casar já com Tomás. Nicolau interrompe a conversa, diz que anda um boato a correr por causa do busto do Sr. Augusto. O busto foi vandalizado e todos da aldeia estão junto a ele. Jacinta passa e pensa que teria feito bem pior.

Jacinta está nervosa, goza com Salvador por não ter clientes e atira-lhe à cara que não gosta dele e escusa de estar a esfregar-se em Vitória. Salvador ri-se, percebe que ela ficou com ciúmes. Fausto admite que ela está caidinha por ele.

Elvira e Sãozinha discutem, falam do busto de Augusto. Elvira diz que pensou que fosse ela. Sãozinha não se fica e diz que Ivone matou um homem. Elvira, irritada, diz que a filha não matou ninguém. Aida manda-as acalmar e trabalhar.

Fátima dá a novidade ao pai, vai para casa hoje. Silvério avisa que não vai pedir desculpas a ninguém. Fátima diz que Carlota retirou a queixa contra ele e Silvério fica desconfiado.

Tomás sabe que foi graças a Rosalinda que Leonor fez o teste e agradece-lhe. Leonor não gosta de o ver ali, diz que pode até trazer a polícia que nunca vai com ele. Tomás fica magoado.

Carlota suspeita de Fátima ou alguém a mando dela. Nicolau fica chateado com Guida porque andou a inventar coisas sobre a irmã. Guida sabe que falou demais mas não disse a ninguém que ela tinha morto alguém. Mariana não quer falar com a jornalista.

Carminho come o bolo que fez com Fausto. Manuel quer uma fatia, mas ela não partilha. Carminho ri-se de si própria e dança ao ver o seu reflexo na parede. Manuel estranha o comportamento da mulher.

Fernando fica contente por ver Vitória mas ela fica constrangida, diz que tem saudades dele mas é melhor evitarem-se ou levantam suspeitas. Vitória está apaixonada.

Carlota diz a Sebastião que, ou segura o filho ou vão ter problemas, cruzou-se com ele no cemitério e fez acusações e insinuações graves. Ele diz que vai falar com ele. Ela diz que é bom que o faça se quer continuar a trabalhar com ela.

Silvério quer saber o que Fátima fez para Carlota retirar a queixa. Fátima diz que vendeu a queijaria. Silvério quer que a filha volte com o negócio atrás. Fátima diz que não podia perder mais ninguém, não vai voltar atrás mas garante que a vai recuperar.

Tomás está chateado com Mariana, ela tenta desculpar-se e diz que o negócio até foi bom para Fátima. Quer jantar fora e ele acaba por dizer que sim.

Carminho quer falar com Guida para fazer umas horas. Sãozinha diz que a filha é boa mas se não lhe paga, não vai. Carminho diz que podem estar a ser quase família, acha que o filho e Jacinta estão interessados um no outro. Sãozinha nega.

Manuel está preocupado com Carminho. Salvador diz ao pai que vai ver o que se passa. Fausto garante que não lhe fez bolo nenhum. Salvador acha melhor pedir a Ivone para ver o que se passa com a mãe.

Domingos não tira os olhos da filha. Leonor vai ter com ele, ensina-o a jogar, diz que é o melhor pai e conta que Tomás esteve na mercearia. Rosalinda diz que Tomás apenas foi fazer compras.

Fátima desabafa com Guilherme, já sabia que o pai ia ficar chateado, mas não se arrepende. Mariana provoca-a, mas mente a Tomás, diz que foi enterrar o machado de guerra. Ele não acredita, mas também não quer discutir.

Nicolau elogia Guida mas logo muda por estar chateado com ela. Guida pede desculpas, não devia ter falado.

Sãozinha pergunta a Jacinta o que tem com Salvador, ela fica incomodada mas diz que não tem nada. Ivone vem dizer para pararem de falar na vida dela, não matou ninguém.

Paula fica desagradada com a presença de Rosalinda e Elvira, diz que o irmão está a dormir. Fátima pede às tias que venham amanhã. Fátima está cansada porque Paula não ajuda em nada.

Mariana sonda Tomás, quer saber porque está tão ansioso. Ele mente, diz que é por causa do teste de paternidade. Mariana sabe que não é, mas não diz nada. Gustavo fica incomodado ao vê-los darem um beijo.

Fernando escreve uma sms a Vitória quando Carlota entra no quarto e insinua-se. Fernando esquiva-se e diz que lhe dói a cabeça. Carlota não gosta e volta a avançar.

Vitória está bem-disposta. Salvador senta-se com ela e está a contar-lhe que se apaixonou quando Jacinta entra e fica com ciúmes. Vitória diz que não tem nada com Salvador. Jacinta já não quer beber o café e sai disparada.

Carminho fica feliz ao ver Guida e com esperanças que ela volte. Guida diz que quando lhe puderem pagar, ela vem. Carminho está cheia de sede e Manuel fica preocupado que ela esteja doente.

Ivone discute com o irmão porque, graças a ele, dizem que matou uma pessoa. Nicolau diz que não disse isso. Ivone diz que agora tem de provar que é boa médica. Elvira fica entusiasmada que a filha volte a dar consultas.

Sebastião e Guilherme discutem. Guilherme não vai desistir de ajudar Fátima e acusa o pai de ser um vendido. Sebastião diz ao filho que se quer viver ali depende dele.

Fátima entrega os últimos queijos vendidos por ela. Rosalinda chega muito nervosa com o teste de ADN. Fátima encoraja a tia, não é aquilo que vai fazer com que Leonor deixe de os amar.

Aida tenta saber se aconteceu alguma coisa com Tomás e Fátima. Ele desmente, diz que está assim por causa do teste de ADN. De repente, recebe o email que comprova que é o pai de Leonor.