Resumo: 18º Episódio - 17 de março (quarta-feira)

Carlota diz a Fátima que fez a coisa certa. Vai falar com o advogado para tirar o pai da cadeia mas avisa-a que não quer que faça mais acusações. Tomás vem ver como ela está, diz que se preocupa com ela. Fátima quer que ele a deixe em paz.

Guida acabou de fazer a cama de Mariana com brusquidão. Mariana entra e goza com ela mas esta mantém sempre a calma, defende Fátima e diz que foi ela que não quis Tomás. Mariana tem um ataque de raiva.

Marta remarca as aulas condução, Lena ouviu mas não percebemos. Marta pede-lhe que fale com Ivone para ir com ela fazer o exame. Marta vai passear com Hortense, Lena percebe que a mãe não quer que ela vá também, inventa uma desculpa.

Carminho não está nada bem, sente-se indisposta. Manuel quer levá-la ao hospital. Carminho culpa os ovos mas ele acha que foi do bolo de Fausto. Carminho insiste que foram os ovos e Manuel fica desconfiado.

Aida sugere tirar fotografias das costureiras a trabalhar para incluir no catálogo. Elas adoram a ideia. Moisés não concorda e diz a Aida que podia ter falado com ele primeiro.

Leonor está a almoçar, diz ao pai que o teste não doeu nada. Domingos manda-a ir para dentro para conversar com a mãe. Domingos chama Rosalinda de traidora e diz que se ficarem sem a filha a culpa é dela.

Fátima desabafa com Guilherme, custou-lhe muito vender a queijaria mas um dia vai recuperar tudo, agora o pai é o mais importante. Fátima diz a Guilherme que é um bom amigo e não consegue evitar emocionar-se, pede desculpas ao irmão e à mãe. Guilherme diz que estejam onde estiveram estão orgulhosos dela e abraça-a.

Carlota quer a ajuda de Sebastião, têm de libertar Silvério. Sebastião gosta da sua persistência, diz-lhe que é hoje a exumação do corpo de Artur. Carlota fica tensa.

Salvador veio saber como está Vitória, a mãe contou-lhe que não estava bem. Vitória não quer contar mas ele percebe que ela está interessada num um homem casado. Jacinta fica com ciúmes ao vê-los. Jacinta está furiosa, diz a Guida que Salvador se fez a ela mas anda a “esfregar-se” com outra. Guida diz que parece que ela está com ciúmes, Jacinta oferece-lhe tareia, diz que não está com ciúmes nenhuns.

Tomás repreende o irmão por estar a beber no hotel. Gustavo não quer saber, voltou a sonhar que ia preso. Tomás ainda não percebe porque o irmão chamou Carlota para ajudá-lo.

Anabela pede ajuda a Paula com os exercícios de trabalhos de casa, ela não percebe nada, dá-lhe o telemóvel para procurar as respostas. Anabela odeia Carlota, diz que o pai nunca venderia a queijaria. Paula fala de Augusto e da sua estátua e Anabela fica pensativa.

Salvador confronta Fausto, pergunta se deu outro bolo à mãe, pois ela passou o dia a vomitar. Ele só lhe deu um bolo mas era normal. Carminho insiste que tem de fazer outro bolo daqueles. Fausto diz que lhe ensina para ela o deixar em paz de vez.

Nicolau trata das reservas. Guida está perto a falar ao telemóvel, desmarcaram-lhe a consulta e fica chateada. Nicolau fica a contar-lhe sobre o processo que a irmã teve no hospital.

Lena pede a Ivone para ir com Marta ao exame. Falam da possibilidade de Marta continuar a tirar a carta de condução, Ivone não vê problema. Elvira diz a Lena que tem de ter paciência com a mãe. Elvira insiste para que Ivone aceite o gabinete que montou para ela dar consultas.

Domingos não percebe como Guilherme os quer ajudar quando obrigou Leonor a fazer o teste. Guilherme tenta explicar que convém manterem a imagem limpa para o caso de Tomás pedir a guarda, não tenha qualquer hipótese. Fátima não aceita jantar com Guilherme, diz que não é boa companhia.

Mariana fica feliz ao saber que a mãe comprou a queijaria a Fátima. Tomás discute com ela, achou que ela era diferente da mãe. Mariana vitimiza-se a Aida, que fica a saber que Fátima andou atrás do filho.

Gustavo já tem várias garrafas de cerveja vazias à frente. Ivone aconselha a que ele não tome os comprimidos para dormir. Gustavo quer saber mais sobre o levantamento do corpo de Artur e Tozé fica intrigado com tanto interesse.

Sãozinha fica espantada com o que Guida lhe conta sobre o processo que Ivone teve no hospital. Jacinta está furiosa por ter visto Salvador e Vitória juntos. Guida goza com ela.

Fausto está nervoso, Carminho manda-o relaxar. Fausto ensina-lhe a fazer o bolo de erva. Carminho mente a Manuel, diz que está a jantar com uma amiga.

Fátima chora, está exausto de tudo o que se está a passar. Guida conta que disse umas verdades a Mariana e Tomás, mas ela não quer saber. Anabela vê a tia a chorar. Guida disfarça, diz-lhe que foi porque contou o fim da novela.

Carlota não consegue deixar de pensar na exumação. Fernando chega com champanhe, pergunta o que se passa. Carlota, stressada, diz que não é nada que não se resolva. Fernando não quer envolver-se com ela. Carlota fica desconfiada.

Sebastião diz que mais um dia ou dois têm os resultados, depois se ela for mesmo sua filha podem pôr um processo em Dulce. Tomás não quer fazer isso, só quer aproximar-se de Leonor com calma.

Fernando está com Domingos, quer chamar a guarda, quem fez aquilo tem de pagar. Fátima fica a saber que o pai sai hoje da prisão. Elvira fica furiosa quando percebe que se avançou com a exumação do corpo de Artur.

Tozé confronta Gustavo, ouviu a conversa com Ivone e pergunta se está com medo que descubram alguma coisa. Gustavo diz que tinha tantos motivos para o matar quanto ele e ninguém lhe garante que não foi ele.

Flashback em 2018: Vemos Carlota muito abalada a pedir ajuda e Tozé com um ar de quem se sente culpado. Gustavo e Artur ajudam Carlota.