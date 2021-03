Resumo: 17º Episódio - 16 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Domingos está irritado por Rosalinda ter pedido ajuda a Fátima, acha que ela está feita com Tomás. Rosalinda acha que deviam fazer o teste mas Domingos diz que a filha não vai fazer teste nenhum.

Mariana acusa Fátima de ter sido sempre bruta. Fátima manda-a não ser fiteira. Tomás diz que não precisa de falar mal com Fátima, foi a ela que ele escolheu.

Guilherme acaba de saber ao telefone que Silvério foi espancado e está no hospital. Sebastião diz que talvez se tenha posto a jeito e os dois acabam por discutir. Marta quer voltar às aulas de condução, mas o pai não permite.

Moisés diz a Elvira que é melhor convencer a irmã a fazer o teste. Afastam-se quando as costureiras chegam, ele mente e diz que estava a dar os parabéns a Elvira pela vitória. Moisés elogia Sãozinha para a calar. Elvira e Sãozinha discutem.

Carminho veio procurar o bolo que Fausto disse que fazia, ele improvisa e entrega um bolo normal. Sebastião paga o bolo que a mãe levou, quer as contas bem-feitas.

Paula está preocupada com Silvério. Fátima diz que Guilherme vai pedir para deixaram visitá-lo. Anabela diz que queria um telemóvel para falar com o avô, mas Fátima diz que não pode dar.

Sebastião avisa Fernando que Carlota queria saber o que tinham falado, diz se tem algo a esconder para ter cuidado. Carlota fica satisfeita ao saber que Silvério está no hospital. Carlota reservou um fim-de-semana romântico em casal mas Fernando diz que não pode ir.

No hotel, Tomás e Gustavo tentam chegar a um acordo. Tomás repreende Gustavo, quanto ao estado do equipamento de escalada. Guida está desiludida com Tomás, acusa-o de ser preconceituoso e de não ficar com Fátima por ser pobre.

Salvador diz a Jacinta que não para de pensar no beijo, ela finge-se desentendida. Salvador encosta-a ao lava-loiça. Tozé, ao vê-los assim, parte para cima dele. Jacinta diz que ele não lhe ia fazer mal. Tozé fica confuso.

Carminho come o bolo à espera do efeito, Manuel vai para tirar uma fatia mas ela não deixa. Manuel pensou em fazer um spa em casa para ela mas Carminho manda-o parar de dizer disparates.

Mariana mostra a lingerie que comprou para o casamento, conta sobre provocação que fez a Fátima. Vitória diz que se sentisse Tomás feliz nem se lembrava dela. Carlota diz que vai passar o fim-de-semana com Fernando e Vitória fica desconfortável.

Carminho não tocou na comida, está irritada. Salvador estranha. Jacinta pede desculpas pelo irmão. Salvador brinca com ela. Carminho está incrédula ao perceber que o filho gosta de Jacinta.

Guida conta à mãe que Carlota a ofendeu. Sãozinha acha que Moisés está interessado nela, Guida acha que devia seguir com a sua vida se o pai seguiu com a dele.

Marta descobre a foto que o irmão guarda de Fátima. Fátima traz Guilherme que está embriagado mas divertido, ele não quer que ela vá. Guilherme confessa à irmã que gosta dela e quer que o pai se lixe.

Aida surpreende Moisés, ele diz que teve uma reunião mas ela fica desconfiada. Aida conversa com Tomás, diz que não o vê feliz. Tomás lembra-se de Fátima.

Carminho reclama que Fausto enganou-a, o bolo não tinha erva. Fausto não quer dar-lhe drogas e perder a amizade de Salvador. Fausto dá-lhe erva e diz-lhe que faça o que quiser com ela.

Elvira confronta Ivone com a carta de suspensão, ela conta o que se passou, falhou andava muito cansada e depois a morte do pai não ajudou. Nicolau emociona-se. Ivone não sabe se quer voltar a exercer.

Fátima fica a saber que o pai levou uma tareia e Guilherme diz que já pediu a transferência para outra prisão. Fátima vai ver o pai e fica triste ao vê-lo em mau estado, ele desvaloriza, conta que foi Tito, que manda na prisão. Fátima quer que ele peça desculpas a Carlota e vendam a queijaria para isto acabar. Silvério prefere morrer a ceder perante Carlota.

Guilherme está de ressaca. Fátima diz que o pai não vai ceder, recusa-se a pedir desculpas a Carlota. Ele diz que vai continuar a tentar tudo para o retirar de lá mas era mais fácil se Carlota retirasse a queixa.

Guida acabou de fazer a cama, vai guardar o casaco que está por ali quando vê um vestido e veste-o, interpreta-se como se fosse uma empregada de uma novela. Vitória apanha-a e ri-se, acaba por lhe oferecer o vestido.

Manuel está cheio de ideias para o casamento de Mariana, vai apresentar várias propostas e de certeza que vão escolhê-lo. Ele diz que deixou água quente e pão e Carminho fica a pensar em fazer chá com a erva.

Fausto procura por um creme para a queimadura que fez. Ivone percebe que é uma queimadura de segundo grau, manda sentar-se e administra-lhe um analgésico. Fausto fica impressionado com o jeito dela.

Fátima deixa um ramo de flores na sepultura do irmão e pede-lhe desculpas, faz uma chamada a Carlota a marcar encontro.

Carlota desliga a chamada com Fátima, diz a Tomás que a amiga marcou encontro com ela. Tomás diz para marcar a data do casamento com a filha e pararem de prejudicar Fátima. Entrega-lhe uma lista de material necessário para as atividades do hotel.

Rosalinda diz a Leonor que hoje não vai à escola, vai fazer o teste de ADN, promete-lhe que independentemente do resultado, ninguém a vai tirar deles. Guilherme percebe que Rosalinda não contou ao marido.

Fátima diz a Carlota que a chamou para dizer que vende-lhe a queijaria se retirar a queixa contra o pai.