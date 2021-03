Resumo: 16º Episódio - 15 de março (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mariana está feliz porque fez as pazes com Tomás, prefere correr o risco do que nunca saber como seria se não o tivesse desculpado. Vitória não está muito convencida pois ele já a trocou uma vez.

Rosalinda pergunta a Válter como é que ele foi capaz de lhe fez uma coisa destas. Sebastião diz que ele só está a cumprir ordens e a culpa é deles que não falaram com Leonor para ela fazer o teste. Ela pede mais tempo. Sebastião cede mas espera não se arrepender.

Fátima repreende Anabela por ter roubado. Ela vitimiza-se por não ter o mesmo que Leonor. Paula tenta aliviar a tensão e faz-se de inocente dando mais desculpas por não ter entregado o requeijão que Fátima pediu. Fátima fica irritada com a tia, diz que já não vão avançar com o fornecimento dos queijos. Vai vendê-los aos passageiros da estação e ao dizer isto, lembra-se do dia em que conheceu Tomás.

Guida limpa os quartos. Entra no quarto e Nicolau surpreende-a, ela diz que se enganou. Ele elogia a farda mas repreende que não pode andar a entrar assim nos quartos. Mais tarde, já em outro quarto, Guida acaba de fazer uma cama e afasta-se para ver o quarto quando vê o champanhe. Decide beber. Descobre as joias e encena como se fossem dela. Nicolau veio ver dela, ela diz que não se preocupe porque vai ser a empregada do mês.

Salvador acabou de contar a Fausto que Jacinta o beijou e saiu a correr. Fausto teme pela vida deles. Salvador descansa-o e diz que Sãozinha vai adorá-lo quando ele for o par de Jacinta no rancho.

Tomás conta que aceitou o trabalho no hotel, assim é mais fácil de chegarem às imagens e acabarem com a chantagem. Não pode ficar com Mariana. Sebastião diz que Leonor ficou muito assustada, não falaram com ela e não quer fazer o teste.

Rosalinda acabou de contar que a Guarda esteve lá em casa com Sebastião. Domingos ainda não conseguiu nenhum advogado. Rosalinda vai pedir ajuda a Fátima contra a vontade de Domingos.

Tito quer o queijo e o casaco que Fátima lhe trouxe. Silvério enfrenta-o, não tem medo dele e não vai partilhar nada com ele. Tito vai para lhe bater mas ouve um assobio e recua com os amigos. Mais tarde, Silvério, triste, vê a foto da família quando Tito vem com um amigo para lhe levar o queijo e o casaco. Silvério faz-lhe frente e acaba por ser agredido por um recluso que lhe dá pontapé na barriga que o deixa sem ar. Silvério fica no chão cheio de dores. Tito come o queijo e o recluso agarra no casaco. Silvério, mesmo assim, não demonstra medo.

Moisés, muito animado, avisa que receberam a maior encomenda que alguma vez tiveram, oferece prémios se forem cumpridos prazos. Moisés com pena mas não pode ir à reunião do rancho.

Marta fica revoltada com o primeiro diagnóstico, acha que a vida acabou. Guilherme diz que se ela tem de repetir o exame não adianta sofrer por antecipação. Marta culpa Lena, não sabe porque o pai ainda não correu com ela.

Rosalinda pede ajuda a Fátima para falar com Guilherme para arranjar um advogado. Rosalinda tenta demovê-la de desenterrar o irmão, mas ela não cede. Anabela, contrariada, pede desculpas a Domingos e a Rosalinda, por ter roubado.

Fernando faz um aviso a Tomás, não quer que ele volte a magoar a filha. Moisés pede a Carlota que aceite Gustavo de volta no hotel. Tomás diz que Gustavo começa amanhã e ele aceita o trabalho como diretor.

Carminho está deliciada com os ovos. Manuel diz que não há mais nada. Vitória visita-os e desabafa com Carminho. Carminho acaba por dizer para ela lutar por Fernando e fá-la rir.

Jacinta e Elvira voltam a empatar. Salvador quer inscrever-se e acabar com o empate mas é Rosalinda que chega e desempata ao votar em Elvira. Elvira discursa mas saem todos e ela fica a falar sozinha.

Fátima pergunta a Guilherme se tem um colega que recomende para defender os tios. Ele oferece-se, quer ganhar clientes. Marta brinca com o irmão, reparou como ele olhava para Fátima.

Tomás está a inteirar-se da sua nova função, quando Carlota chega e o avisa que não volta a encostá-la à parede. Tomás enfrenta-a, quer que peça ao amigo para fazer negócio com Fátima. Ela diz que só se ele casar ainda este mês com Mariana.

Gustavo adormeceu na sala, está a ter um pesadelo. Aida vem atraída pelos gritos, pergunta porque o irmão voltou para Mariana. Ele mente e diz que Tomás gosta dela. Aida sabe que os dois andam a esconder algo.

Sãozinha não quer ir trabalhar. Jacinta diz à mãe que não é preciso tomar as suas dores, lida bem com a derrota. Sãozinha quer que Jacinta desista de dançar, ela diz que sim, mas não está feliz.

Elvira está satisfeita por ter ganho as eleições. Nicolau diz que tem de fazer de conta que Sãozinha e Jacinta já não voltam, ela diz que lhe dá a volta. Carminho veio ver do bolo. Fausto diz para ficar descansada que logo tem o bolo.

Guida dança com uma vassoura. Carlota repreende-a e não a despede já, porque Fernando acha que a deve ajudar. Avisa-a que, no dia seguinte, quer a farda no tamanho correto. Guida esforça-se para não chorar.

Vitória tenta escapar-se mas Fernando chama-a, não quer que o evite. Vitória fica atrapalhada, diz que o que se passou não volta a acontecer, não precisa de um problema destes na sua vida agora.

Salvador conversa com o pai, devia ter contado à mãe a verdade há mais tempo. Mariana fala do regresso de Gustavo e diz que ainda contrata Salvador para o catering. Manuel antecipa-se e diz que trata de tudo.

Mariana provoca Fátima, que ao perceber que estão a ser vistas, ofende-a. Fátima empurra-a e ela faz teatro, caindo para cima de uma mesa. Fátima percebe que Tomás viu tudo.