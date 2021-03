Resumo: 15º Episódio - 12 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carlota está muito enervada, conta que Fátima vai mandar desenterrar o irmão e não quer ser arrastada para uma investigação. Salvador pergunta se fez alguma coisa ao pastor e ela nega.

Tomás tenta a todo o custo que Mariana acredite nele. Mariana espera que não esteja a fazer isto pelas famílias. Tomás diz que não, vai tentar ser melhor para ela. Beija-a porque não consegue dizer que a ama. Mais tarde, Mariana repara que Tomás não está bem, ele disfarça diz que é por causa de Leonor. Mariana diz que vai estar sempre do lado dele, podem até adiar o casamento se ele não estiver confortável.

Salvador repara em Jacinta a lavar os panos e aproxima-se, quer que ela lhe diga nos olhos que não gosta dele. Jacinta atira-o ao tanque, ele diz que se magoou para que ela se aproxime mas ela atira-lhe com água. Carminho gostava que Fausto fizesse mais bolos daqueles. Salvador conta que Jacinta o atirou ao tanque mas até que gosta do feitio dela.

Elvira acusa Sãozinha de ter desligado as luzes. Ela fica ofendida e as duas discutem. Aida repreende-as por estarem na conversa. Rosalinda pede desculpas a Aida pelo marido, fala com Elvira da exumação do corpo de Artur.

Carlota discute com Fernando, está com ciúmes por ter contratado Guida. Vitória fica à escuta, decide mostrar-se quando Carlota também o acusa de andar com conversas com Lena. Nicolau entrega as fardas a Guida e diz que começa amanhã para não se atrasar. Guida já tem um plano começa como camareira mas quer ir para rececionista.

Marta está muito assustada com a doença que possa ter. Sebastião diz que seja o que for estão juntos. Domingos vem pedir para o defender mas Sebastião diz que é advogado de Tomás, não o pode ajudar.

Tomás está muito desanimado, diz a Fátima que não podem continuar juntos, tem de estar ao lado de Mariana. Fátima fica arrasada. Fátima está muito magoada. Tomás diz que tudo o que disse é sincero mas não tem escolha e que um dia ela vai perceber. Fátima quer que finja que não a conhece quando passar por ela.

Rosalinda está muito nervosa porque Leonor devia estar a fazer o teste e não está, tem medo do que possa acontecer. Domingos não quer saber. Sebastião quer avançar uma vez que a bem eles não querem fazer o teste a Leonor. Tomás não quer fazer queixa para não prejudicar Leonor. Aida percebe que o filho não está feliz por ter voltado para Mariana.

Sãozinha está a falar de como conseguir mais votos quando Salvador aparece com a conta da lavandaria para Jacinta pagar. Ela dá o dinheiro, não correu como ele esperava. Sãozinha fica desconfiada com o que se passou.

Carminho quer uma água com gás para meter na conta. Tozé não lhe serve, diz que são ordens de Carlota. Carminho elogia Fausto, já o considera da família. Elvira fica nervosa.

Fátima está furiosa com Tomás, acabou de contar a Guida. Rosalinda e Elvira tentam que Fátima recue com a decisão da exumação do corpo, mas Fátima vai avançar. Rosalinda diz que Anabela roubou gomas da mercearia, Fátima diz que vai repreendê-la.

Fernando visita Vitória, sabe que ela assistiu à discussão com Carlota, justifica-se. Fernando não consegue parar de pensar nela, Vitória beija-o mas logo se afasta por saber que é errado. Vitória fica num misto de paixão e culpa.

Lena mostra os exames de Marta a Ivone. Ela fica apreensiva ao ver o EEG, Marta pode ter epilepsia. Marta ouve tudo e fica em choque.

Jacinta mostra a conta da lavandaria da roupa dela, quer os dez euros de volta. Salvador diz que estava a brincar. Salvador sabe que mexe com ela. Jacinta beija-o e diz que não sente nada mas apressa-se a sair.

Guida está pronta para ir trabalhar quando Jacinta entra esbaforida, vai molhar-se no lava-loiça, diz que está a arder. Guida acha melhor ela ir ao médico. Jacinta repara na figura dela e desdenha, diz que Jacinta está apaixonada.

Fátima está enervada com a conversa de Carlota. Guilherme diz que o juiz aceitou, vão exumar o corpo e fazer nova autópsia. Ele repara que Fátima não está bem, pergunta se tem a ver com Tomás, mas ela disfarça.

Carlota fica satisfeita com Tomás e de ver que a filha está feliz outra vez. Tomás diz que ela merece estar com alguém que a ame mas ele não é essa pessoa. Tomás quer aceitar o emprego de diretor, mas com a condição de Gustavo voltar a ter o seu emprego.

Rosalinda fica apreensiva ao ver o guarda com Sebastião, manda Leonor para dentro. Leonor fica a ouvir. O guarda diz que têm de os acompanhar e que o teste tem de ser feito hoje. Leonor recusa-se a fazer!