Resumo: 14º Episódio - 11 de março (quinta-feira)

Leonor fica em choque por Anabela ter roubado gomas ao pai. Anabela amua por não ter tudo como ela. Rosalinda mete-se na conversa e diz que é feio ter inveja e não foi essa a educação que o pai lhe deu. Anabela sai revoltada.

Pascoal diz que o Dr. Trindade alterou o relatório e mandou-o ficar calado. Guilherme pergunta se está disposto a contar a verdade ou prefere ser notificado. Pascoal prefere manter o anonimato.

Lena mostra-se preocupada. Marta tem de desmarcar uma aula de condução, Sebastião não quer que ela tenha mais aulas. Lena diz a Sebastião para ir com calma.

Guida ouviu dizer que estão a precisar de camareiras no hotel, quer que Nicolau diga à patroa que ela está disponível para trabalhar. Ele faz uma chamada e manda-a ir ao hotel no dia seguinte para uma entrevista.

Carminho preparou a mala para Manuel, depois pede ao filho para entregar o resto dos pertences. Manuel pede para ela ficar e dispõe-se a fazer de criado dela. Carminho gosta do que ouve e diz que por hoje ele pode dormir no sofá.

Tomás não vai fazer queixa, percebe que Domingos tenha medo de perder a família mas ele só quer saber a verdade. Elvira diz a Tomás que vai falar com eles. Rosalinda evita olhar a irmã e Elvira aconselha-a a dizer toda a verdade. Rosalinda tem medo que Leonor seja mesmo filha de Tomás. Domingos manda Elvira meter-se na vida dela. Rosalinda e Domingos acabam por discutir, ele está irritado, diz que mal tocou em Tomás. Rosalinda acha melhor entenderem-se com eles, mas Domingos não quer.

Guilherme diz que têm de pedir uma nova autópsia. Fátima não gosta da ideia de desenterrarem o irmão, mas diz para avançar. Guilherme diz-lhe que está a fazer isto por ela, não por dinheiro.

Carminho vem saber qual o trabalho que Carlota tem para ela no hotel. Esta mostra-lhe a farda de camareira. Carminho sente-se humilhada e Fernando, irritado, também não acha graça ao que a mulher fez à irmã.

Vitória tenta animar Mariana, quer que faça qualquer coisa mas ela só quer dormir e esquecer Tomás. Fernando também veio ver como a filha estava, mas ela manda-os sair. Fernando comenta com Vitória que Mariana está pior do que pensava. Convida Vitória para um vinho, mas ela recusa. Ele diz que não para de pensar no beijo, ela também não, quase se beijam mas Vitória esquiva-se.

Fátima quer falar com Carlota. Nicolau não pode chamá-la e diz que é outra pessoa. Carlota aparece e Fátima confronta-a sobre as chamadas e a mensagem para o irmão, diz que já pediu a exumação do corpo.

Sebastião repreende o filho por ter deixado Marta conduzir. Ele diz que ninguém ia prever o que aconteceu. Falam de trabalho, o pai acha que ele devia focar-se na defesa de Silvério e não no caso de Artur.

Fausto pede desculpas pelo bolo, não vai voltar a fazer. Carminho diz que não tem importância, disfarça mal Manuel entra. Carminho acusa-o de nunca ter tido jeito para o negócio e conta-lhe a humilhação que Carlota a fez passar.

Fátima fica satisfeita por ver Tomás. Ela conta-lhe que afinal a autópsia foi alterada, o que deixa Tomás em pânico. Apressa-se a contar ao irmão que Fátima pediu a exumação do corpo de Artur. Gustavo fica desesperado, se isso acontecer vai preso e diz mais uma vez que só ele é que o pode ajudar.

Manuel serve Carminho. Salvador elogia os ovos que o pai fez. Carminho conta sobre a troca das joias que Manuel fez, Salvador diz que pensava que a mãe sabia. Manuel pede que não o abandonem, quer redimir-se do que fez.

Guida pede ajuda a Nicolau para ficar com o lugar de camareira. Salvador assiste à reunião. Domingos começa a votação, Tozé percebe que não vai correr bem e desliga o quadro. Jacinta e Salvador ficam muito próximos na escuridão.

Carlota já sabe que Mariana apanhou Tomás e Fátima. Mariana só quer morrer. Carlota pede que não volte a dizer isso, Tomás ainda vai arrepender-se e pedir desculpas. Carlota volta a mostrar a Tomás as imagens que tem de Gustavo a arrastar Artur. Carlota dá um prazo a Tomás até ao almoço para pensar como reconquistar a filha, caso contrário vai ver o irmão à prisão. Tomás corre pela serra em desespero. Liga a Fátima e deixa mensagem a dizer que precisa de falar com ela. Procura por Fátima e Paula diz que foi ver o pai mas se quiser pode esperar. Paula diz que as coisas com Gustavo vão encaminhadas e que qualquer dia são cunhados.

Rosalinda e Domingos descarregam em Fátima, ela diz que não tem culpa do que se está a passar e se aceitassem fazer o teste, Tomás não ia para tribunal. Eles acusam-na de estar contra eles.

Tozé não sabe o que se passou no quadro, disfarça e diz que estava mais ocupado a ver Jacinta e Salvador. Jacinta irrita-se e Sãozinha sai. Tozé diz que foi ele que apagou a luz, foi para ajudá-la senão perdia as eleições.

Guida está a ser entrevistada para o lugar de camareira. Fernando gosta dela, mal entrou já sabia que ia dar-lhe o lugar. Lena também gostou dela. Guida pergunta se pagam todos os meses.

Fátima está preocupada com a marca que o pai tem na cara. Tito observa-os. Fátima conta ao pai que pediu a exumação do corpo do irmão e que o estagiário contou que falsificaram o relatório.

Mariana ainda está de pijama, não comeu nada. Fernando não quer que ela passe o dia na cama, ainda vai ter muitos amores. Tomás aparece e pede desculpas, diz que Fátima não passou de uma criancice, não quer ficar sem Mariana.