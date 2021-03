Resumo: 13º Episódio - 10 de março (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carlota avisa Gustavo que tem muito a perder. Este ameaça contar tudo à polícia. Carlota fica a pensar nas ameaças.

Hortense olha o busto de Augusto com ressentimento e mágoa. Jacinta, sem tato, diz que Marta teve um acidente a conduzir. Fátima vem a chegar, fica a saber também, leva Hortense até casa que fica a sentir-se mal.

Carminho tenta maquilhar-se, mas não consegue, a mão treme-lhe. Guida está furiosa porque os brincos são falsos. Carminho olha-a com estranheza. Guida diz que já não trabalha mais para ela.

Fausto repara que já não há bolo, acha que foi Salvador que comeu e este acha que foi Fausto que comeu. Paula pede um patrocínio para o rancho. Salvador oferece-se para dar os lanches, quer saber como funciona o rancho. Fausto discorda.

Guilherme tenta ver o que a irmã teve. Ivone diz que a internet não vai dizer o que Marta tem. Hortense vem ver o que se passou, discute com Lena, que não lhe disse nada para a castigar. Guilherme conta-lhe o que se passou.

Gustavo conta a conversa que teve com Carlota, chamou-o porque Fátima pediu para ver a autópsia. Gustavo pede ao irmão que a convença a desistir. Tomás sabe que lhe deve a vida, mas não pode fazer isso.

Fátima aguarda por Ivone. Elvira exagera no que aconteceu a Marta. Falam de Rosalinda, acham que ela devia deixar fazer os testes. Ivone acha o relatório estranho pois não bate certo com o que viu.

Domingos e Rosalinda falam de Fátima e Tomás. Domingos pede a Leonor que a partir de agora só se encontre com Anabela ali em casa. Leonor diz que não faz sentido o que eles pedem.

Carlota pergunta quem teve a ideia do jantar. Fernando diz que foi Vitória para animar Carminho. Carlota reclama que só para jantares românticos é que não tem vontade. Ele disfarça e fala de Mariana. Manuel agradece o convite. Carminho contempla o quadro, começa a comer e a falar de boca cheia, quer arranjar trabalho para espanto de todos. Salvador pergunta à mãe se comeu o bolo na padaria. Ela diz que sim.

Guida diz que Salvador é bom rapaz, elogia o corpo dele mas Jacinta não gosta.

Fátima mostrou o relatório da autópsia a Ivone, que achou estranho. Diz a Tomás que a tia disse que Gustavo está interessado nela mas que Guida os ouviu e Tomás disse que só não estava com ela por causa dele. Tomás desmente.

Mariana olha a foto do avô com saudade. Fernando teve pena que ela não tivesse ido ao jantar. Mariana está sem cabeça. Fernando acha que a filha tem de reagir, é muito nova para ficar presa a algo que não a faz feliz.

Salvador está preocupado com a mãe. Manuel fica intrigado com as suas reações. Salvador diz que a mãe precisa de dormir e ajuda-a a ir para o quarto.

Domingos vem com a correspondência onde está a carta do tribunal para obrigar Leonor a fazer o teste de paternidade. Rosalinda fica sem forças, Domingos fica com esperança que ele não seja o pai. Domingos leva Leonor à escola.

Elvira vem afogueada, julgava estar sozinha mas Sãozinha já está a trabalhar. Moisés entra atrás dela. Elvira disfarça o nervosismo. Sãozinha pede o patrocínio, ele diz que dá. Elvira fica com ciúmes.

Nicolau insiste com a irmã para dar consultas mas Ivone não sabe o que lhe dizer. Ele diz que tem muito orgulho nela. Ivone emociona-se e pede que não comente nada da autópsia mas que há algo estranho de certeza.

Guilherme diz que Ivone foi impecável com Marta. Fátima vai procurar o médico que fez a autópsia. Guilherme não concorda mas diz que também vai. Fica a ver a imagem com os registos do telemóvel de Artur enviados pelo amigo de Fátima.

Salvador está a contar a Tomás os efeitos do bolo que a mãe comeu. Carlota traz a cópia do contrato e senta-se junto de Tomás. Carlota acusa-o que se estivesse preocupado com Fátima tinha contado que quem matou Artur foi Gustavo.

Manuel procura emprego. Carminho diz que Guida trouxe os brincos porque são falsos, ele confessa que trocou as joias todas dela por falsas. Carminho fica furiosa e quer o divórcio. Guida diz a Salvador que os brincos que a mãe lhe deu eram falsos, quer o seu dinheiro, ele vai dar o que tem na caixa mas Guida diz que pode juntar e depois dar-lhe, confia nele.

Mariana vem devolver o anel de noivado. Tomás diz que devia ficar com ele. Mariana aproveita para dizer mal de Fátima. Tomás já conhece a história da escola e sabe que ela está a mentir.

Fátima está com Ivone e Guilherme a falar com Pascoal que está muito nervoso, pede que não lhe arranjem problemas. Querem falar com o diretor mas vão ter de esperar.

Paula está exausta por ter de ajudar Fátima, deixou as ovelhas com Simão. Gustavo senta-se noutra mesa, ela vai sentar-se junto dele, acha mesmo que ele está interessado nela mas está a disfarçar.

Sãozinha mostra os folhetos a Moisés, Aida e Elvira com ciúmes. Sãozinha faz-se de vítima por ter criado os filhos sozinha. Aida pergunta a Moisés se tem que se preocupar, lembra-o porque saíram de Lisboa.

Tomás corre. Domingos reconhece-o junto da carrinha e aborda-o. Domingos encosta-o à carrinha e fala-lhe em tom de ameaça para deixá-los em paz. Fausto vai separá-los...

Fátima não pode esperar mais, Ivone diz que pode ficar. Pascoal aproxima-se, pede que não lhe arranjem problemas e confessa que o relatório foi alterado e que Artur foi envenenado por benzodiazepinas.