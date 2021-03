Resumo: 12º Episódio - 9 de março (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Anabela espera por Leonor. Domingos quer saber o que Fátima tem com Tomás mas ela não sabe. Ele diz para ela não meter coisas na cabeça da prima porque eles é que são os pais.

Fátima discute com Carlota por se ter metido no negócio. Carlota diz que vai acabar com a família dela. Fátima garante-lhe que não tem medo dela e a queijaria nunca será sua.

Aida tenta saber junto de Elvira se a irmã lhe disse alguma coisa. Elvira é da opinião que o melhor é fazer o teste. Aida diz que Tomás vai avançar para tribunal, se não quer dar uma palavra à irmã.

Guida põe a mesa com as coisas que Manuel comprou. Carminho encantada, diz a Guida que a podia ter avisado que a Santa também era da mãe dela. Carminho dá o outro brinco a Guida, Manuel tenso insiste para que não dê.

Gustavo conta a verdade ao irmão, Carlota despediu-o porque apanhou-o a mexer no cofre. Gustavo fala tão bem de Mariana que Tomás desconfia, ele confessa que gosta dela.

Carlota fala com Marcelino sobre negócios, diz que não vai faltar muito até ter a queijaria. Mariana ouviu que Gustavo não volta mais, Carlota despediu-o, apanhou-o a mexer onde não devia.

Fátima deixa mensagem de voz a Marcelino. Guilherme improvisa para justificar a sua visita, convida-a para um café quando Tomás entra e percebe clima entre eles.

Hortense conta a Tozé que encontrou fotografias do pai dele, Tozé não quer saber dele para nada. Marta olha interessada para Tozé e conta que anda a tirar a carta de condução. Hortense espera que não se vá embora como a filha fez.

Jacinta e Sãozinha tentam saber junto de Nicolau quando é a reunião do irmão com a patroa. Nicolau não quer dizer mas Jacinta mostra-se ameaçadora e ele aponta para onde fica o escritório.

Carlota diz que têm negócio, Fernando pede-lhe que não deixe o pai meter-se no negócio.

Jacinta muito perturbada ao ver Salvador em tronco nu, não deixam de olhar-se enquanto Sãozinha vem reclamar que não podem deixar de lhe comprar pão. Salvador intercede para que comprem aos dois.

Moisés recebe Mariana, diz que Tomás saiu pareceu-lhe que ia fazer um piquenique e até achou que fosse com ela. Gustavo sorri ao vê-la, oferece-se para ajudar nas atividades do hotel e aconselha-a a esquecer o irmão.

Carminho experimenta a sua estola nova e Manuel exibe os sapatos novos mas Salvador apanha-os, obriga o pai a dar os recibos para ir devolver tudo, avisa-o que é o pai que vai pagar este crédito.

Tomás e Fátima apaixonados, ele pergunta se Guilherme é só mesmo o seu advogado, ela beija-o em resposta. Mariana apanha-os, trata mal Fátima que não abre a boca e é Tomás que a manda parar.

Fausto tem receio que o negócio com Jacinta corra mal. Salvador diz que é graças a ele que não perderam tudo. Jacinta vem agradecer-lhe o gesto. Fausto impressionado com a sua atitude.

Guida entrega os brincos ao irmão para ver quanto valem, diz-lhe que não pense em enganá-la. Falam da ex de Tozé e ele muda de assunto. Guida diz que gostava de ver as fotos do pai.

Tomás está com medo de ter prejudicado Gustavo, Fátima diz que não tem de ficar assim se não tem nada com Mariana. Rosalinda não gosta de ver Tomás e acusa Fátima de já não precisar da família.

Mariana está arrasada por ter encontrado Tomás com Fátima. Vitória diz que tem de esquecê-lo, se ele está com outra é porque não gosta dela.

Salvador desabafa com Fausto sobre os pais. Fausto dá-lhe a provar o bolo que fez com erva. Carminho vem pedir desculpas ao filho, apanha-se sozinha e come uma fatia de bolo e ainda leva mais duas fatias com ela.

Tozé, divertido, traz os brincos da irmã nas orelhas. Sãozinha e Guida fazem palpites sobre quanto valem. Tozé diz que valem dez euros pois são de pechisbeque.

Vitória e Nicolau conversam, ela convida-o a andar de veleiro para experimentar. Fernando não deixa de ter ciúmes, Vitória sugere fazer um jantar, Carminho chateou-se com Salvador e não está nada bem.

Carlota sonda a relação de Sebastião e Lena, ele diz que andam a discutir mas por causa dos filhos, acha que é uma fase. Ele conta que Guilherme pediu o relatório da autópsia mas para ficar descansada que não vai deixar que seja acusada.

Tomás acha que foi o irmão a dizer onde ele estava. Gustavo diz que deve ter sido o pai e só espera que Mariana não vá chorar para os braços da mãe. Carlota quer encontrar-se com Gustavo. Diz a Gustavo que Fátima pediu para ver a autópsia, Gustavo ameaça-a, se cair não cai sozinho.

Guilherme deixa Marta conduzir, chega o correio eletrónico que tanto esperava. Marta sente-se mal, para o carro e começa a ter contrações involuntárias nos braços, tira os pés dos pedias e o carro segue estrada abaixo. Guilherme trava o carro e pergunta o que se passa. Em pânico, contorna o carro e quando abre a porta, Marta cai inconsciente. Ivone está a passar perto e vai socorrê-la.

Estão reunidos para a reunião. Elvira diz a Domingos que os patrões já falaram em advogados, deviam deixar fazer os testes de ADN. Domingos fica irritado.

Fátima queixa-se que já está atrasada, se é só para dar trabalho e não ajudar pode procurar trabalho noutro lado. Paula diz que Gustavo é pretendente dela, Fátima acha que a tia está a delirar.

Num flashback de 2018, vemos Gustavo e Artur a dizerem a Carlota que querem ajudar Augusto, ele ainda está vivo. Carlota acha perigoso, diz que não vale a pena porque ele não vai sobreviver.