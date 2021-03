Resumo: 11º Episódio - 8 de março (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rosalinda e Domingos ficam tensos ao verem Aida. Aida acredita que é melhor para todos contar a verdade. Domingos diz que a verdade é que Leonor não é filha de Tomás e que o melhor é ela deixar de fazer compras ali.

Sebastião vasculha as coisas do filho. Guilherme apanha-o e Sebastião quer saber se veio para fazer concorrência. Guilherme diz que só está a procurar ajudar uma família.

Fátima e Tomás acabaram de fazer amor, ele diz que se pudesse parava o tempo, nunca sentiu por ninguém o que sente por ela. Fátima conta-lhe a zanga de escola que teve com Mariana, é por isso que não gosta dela.

Fausto irritado com a mãe por ter falado com Salvador. Elvira só queria ter a certeza se ele é gay, Fausto diz que ele não é, que teve um caso com uma mulher casada por isso nunca disse nada. Elvira não está convencida.

Salvador fala com o tio sobre o fornecimento de pão ao hotel. Fernando interessado em saber se ele ainda se interessa por Vitória, ele diz que são só amigos. Jacinta enervada porque ouviu que ele lhe anda a roubar clientes, atira-lhe com pão.

Guida procura o cliente que Nicolau lhe falou. Este aponta para Marcelino. Marcelino acha que Guida era a rapariga com quem andava a falar e coloca-lhe a mão na porta. Guida sai enervada.

Carlota está a guardar uns documentos no cofre quando lhe ligam a avisar que o Chef está lá em baixo para falar com ela. Carlota sai e deixa o cofre aberto. Gustavo estava a passar, vê Carlota a afastar-se e entra no seu gabinete. Procura as provas que Carlota tem dele, guardadas no cofre, mas é apanhado em flagrante. Gustavo tenta justificar-se mas Carlota despede-o.

Aida está a contar-lhes o que se passou na mercearia. Moisés diz que não devia ter lá ido. Tomás vai fazer o teste paternidade. Aida diz ao filho que eles não lhe vão facilitar a vida se for mesmo o pai de Leonor.

Fátima arranja-se para reunião de negócios. Guida conta-lhe do encontro fracassado arranjado por Nicolau. Fátima conta-lhe que esteve com Tomás mas pede-lhe que não conte a ninguém.

Carminho chamou Sãozinha porque ficou sem luz, Sãozinha aproveita para dizer que ainda não pagou à filha, mas diz que é o quadro que dispara porque não tem potência. Manuel conseguiu um crédito e vai oferecer-lhe um jantar.

Nicolau fala com Gustavo, pergunta o que vai fazer agora. Gustavo diz que orienta-se mas para não contar que foi despedido do hotel. Fausto elogia Marta em exagero deixando Nicolau a pensar porque não o reconhece. Fausto quer livrar-se da fama de gay.

Mariana está triste, Vitória convida-a para ir passar uns dias ao Porto. Mariana não quer ir, diz que nunca vai conseguir esquecer Tomás.

Fátima está tensa e desconfortável, discute com Marcelino o possível contrato. Marcelino acaba por dizer que têm negócio, convida-a para jantar mas ela inventa uma desculpa para não ir.

Tomás vê se Leonor está, quer fazer os testes de ADN. Domingos olha-o ameaçador e diz que ele vai sair dali a bem ou a mal. Tomás diz que não vai desistir. Rosalinda tem a certeza que ele vai falar com um advogado.

Sãozinha e Jacinta falam de negócios. Tozé acha que não deviam deixar que o hotel quebre o contrato do fornecimento do pão, se o fizerem deviam metê-los em tribunal.

Elvira insiste com a filha para ir dançar para o rancho. Nicolau está mais interessado em assistir à novela. Guida vem tirar satisfações com ele, depois do encontro falhado que teve por sua culpa.

Tomás conta que não correu bem a ida à casa de Rosalinda. Gustavo aproveita para contar que se despediu, Tomás fica desconfiado. Aida acha o filho estranho mas ele desconversa.

Guilherme já fez o pedido para verem a autópsia do irmão. Fátima agradece-lhe e conta-lhe que fechou contrato com os supermercados Delisuper, assim vai conseguir pagar as dívidas e pagar-lhe.

Carminho e Manuel deliciam-se com o marisco quando ouvem a porta, apressam-se a esconder a comida e trocar por pratos de sopa. Salvador cheira-lhe a peixe e estranha ver a mãe a beber água num flute.

Sãozinha conta a Hortense que Carminho e Manuel não têm onde cair mortos. Lena vem buscar o jantar, convida a mãe para jantar lá a casa mas Hortense não aceita. Sãozinha acha que devia fazer as pazes com a filha.

Carlota diz à filha que podiam ir jantar. Mariana já pediu o jantar para o seu quarto. Carlota repara no anel noivado. Mariana custa-lhe tirar, foi o único presente que Tomás lhe deu escolhido por ele.

Tomás manda pedras à janela, Fátima abre-lhe a porta, ele conta que os tios recusam-se a deixar Leonor fazer o teste de ADN, Fátima vai falar com eles, conta sobre o negócio que fechou. Tomás e Fátima não resistem e vão para o quarto.

Carminho vem disfarçada, repara que as flores dela foram substituídas. Sãozinha diz que foi ela porque fez o mesmo, e que aquele altar é dela. Carminho indignada diz que vai fazer as suas promessas com Deus.

Gustavo veio cobrar o café, Paula mostra-se dengosa para ele. Gustavo fica a saber que Fátima entregou o cachecol de Artur à polícia e sai apressado.

Moisés chamou Sebastião para ajudar Tomás. Este conta-lhe que há a possibilidade de ser pai mas só comprovando através dos testes de ADN, que Domingos e Rosalinda não permitem que Leonor faça. Sebastião diz que vai requerer ao tribunal.

Fátima ajuda a queijeira a arrumar os queijos, está esperançosa com o novo negócio. Carlota diz-lhe em primeira mão que Marcelino é amigo dela e o negócio não vai acontecer.