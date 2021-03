Resumo: 10º Episódio - 5 de março (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fátima fala ao telemóvel com responsável dos supermercados DeliSuper, combinam reunião para o dia seguinte. Fátima pensa em conseguir vender metade da produção para resolver as dívidas. Anabela comenta que o avô ia ficar contente.

Tomás pede para Mariana não terminar a relação, terá mais cuidado. Mariana não quer promessas e culpa Fátima. Tomás diz que não tem a ver com ela mas Mariana não aceita que a pisem.

Carlota chama a atenção de Gustavo para meter juízo na cabeça de Tomás. Anda distante por causa de Leonor. Se Tomás maltratar Mariana é Gustavo que paga.

Sãozinha entrega outro licor a Carminho. Pergunta pelo casaco de peles e Carminho diz que está arruinado. Sãozinha pede que o filho Salvador pare de andar atrás de Jacinta, já que é gay. Carminho não acredita e acha que ela bebeu licor a mais.

Tozé sugere vender o casaco e os brincos de Guida. Esta diz que vende os brincos quando receber o segundo que falta. Sãozinha chega, diz que falou com Carminho por causa de Salvador. Jacinta não quer que ela se meta.

Leonor pergunta se tem de viver com Tomás se ele for seu pai. Rosalinda diz prontamente que não. Dulce prometeu a Domingos que não dizia nada, Rosalinda duvida, acha que Tomás pode acenar com dinheiro a Dulce.

Guilherme conseguiu juntar o cachecol como prova ao processo. Precisam de provar que o telemóvel foi limpo. Fátima menciona ex-mulher de Guilherme, ele explica que ela desviou dinheiro e o implicou nesse desvio.

Tomás entra, conta que Mariana acabou com ele. Ele não a ama, tentou mas o casamento não resultará, não gosta de Mariana da mesma forma que ela gosta dele e não vai ser ator toda a vida. Carlota insinua que tem a ver com Fátima, mas ele diz que ela está fora do assunto. Carlota vai falar com Mariana e depois decide o que vai fazer com Gustavo.

Fernando queixa-se de Carlota. Sebastião acha que os casamentos têm prazo. Fernando diz que ele devia assentar com Lena. Sebastião pergunta se tem olhado para o lado e Fernando nega.

Mariana conta que acabou com Tomás. Carlota pergunta se acabar é mesmo o melhor, Mariana hesita. Carlota diz que se prepare então para ver Tomás e Fátima juntos.

Elvira conversa com Ivone e Nicolau. Quer saber sobre namoradas de Fausto. Ivone impaciente sai. Nicolau nunca viu namoradas, mas faz bom par com Salvador. Elvira suspeita.

Gustavo discute com Tomás por causa do fim de relação dele com Mariana, acha que Carlota vai entregá-lo. Guida está a passar perto e fica à escuta quando ouve falar de Fátima. Tomás diz que gosta de Fátima e só não está com ela por culpa do irmão.

Marcelino visita a queijaria, conta que os queijos que recebeu no escritório foram um sucesso. Fátima mostra a queijaria. Marcelino diz que está hospedado no hotel e vai preparar uma proposta.

Elvira quer conversar com Salvador, não quer que desencaminhe Fausto, ele sempre gostou de mulheres. Salvador diz que não são gays, Fausto namorou uma mulher há pouco tempo.

Carminho reza a Nossa Senhora da Boa Estrela para voltar a recuperar a vida que tinha. Põe as flores e velas de Sãozinha. Diz que quando tiver dinheiro remodela altar.

Anabela vê telemóvel novo de Leonor, pergunta qual dos pais lho deu. Leonor diz que pai só tem um pai que é Domingos, diz que tem medo de Tomás. Anabela diz que não a deixará ir embora para lado nenhum.

Guida relata conversa que ouviu entre Tomás e Gustavo. Conta que Tomás disse que ele e Fátima não estão juntos por causa de Gustavo. Fátima estranha Gustavo ter culpa. Ficam na dúvida se ambos gostam de Fátima.

Tomás deixa mensagem no voice-mail de Dulce. Recebe uma SMS a dizer que Leonor não é sua filha. Tomás não fica convencido.

Gustavo pergunta a Mariana como ela está. Olha-a apaixonado, Tomás é idiota para a deixar escapar, vai arrepender-se. Gustavo acha que Tomás e ela ainda se vão entender.

Salvador conta que Elvira acha que são gays. É por causa das bocas de Sãozinha. Têm de conversar com Elvira. Salvador não quer que Jacinta ache que ele é gay.

Moisés pergunta a Elvira o que sabe sobre Leonor. Ela sabe pouco, com dois anos ficou com Rosalinda e que Dulce nunca a quis levar para Estados Unidos. Confia que a irmã não sabe nada.

Vitória e Fernando na zona da piscina do hotel, estão embaraçados. Vitória apercebe-se que perdeu pulseira e Fernando ajuda a procurar. São interrompidos por Carlota e disfarçam a cumplicidade.

Tomás pede a Domingos para ligar a Dulce. Recebeu SMS mas duvida que seja dela. Domingos liga, ela confirma a Tomás que não é pai. Tomás só fica descansado com teste de ADN.

Fátima dá saca de farinha a Fausto para experimentarem. Fausto pergunta a Salvador se vale a pena meterem-se em confusões com a Sãozinha. Tomás entra e agradece a número de telemóvel de Dulce.

Sãozinha vê o que Carminho fez ao altar, deita tudo fora, volta a pôr as suas flores e velas no sítio e reza para que o pai de Jacinta não volte.

Carminho está embriagada com tanto licor que bebeu. Salvador entra para saber da mãe. Carminho quer falar com o Salvador sobre estar interessado em Jacinta. Acha que história com Vitória não terminou.

Carlota quer o melhor para Mariana e decide guardar as imagens. Gustavo pede-lhe as imagens, Carlota considera que ele sabe demais. Avisa-o para Tomás ficar longe de Fátima.

Tomás quer ajudar Fátima com um bom advogado mas Fátima não quer. Pergunta por Mariana, Tomás conta que já não estão noivos. Tomás beija-a e Fátima deixa-se ir.