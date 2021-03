Resumo: 9º Episódio - 4 de março (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fátima coloca-se frente da porta de sua casa impedindo que Gustavo saia, atira-lhe com tachos e tampas e Gustavo para se defender deixa cair o cachecol, desiste e foge. Fátima ainda repara nas botas de Gustavo.

Aida vem com os comprimidos que apanhou no quarto de Gustavo, quer saber o que se passa com ele, a ultima vez que tomou comprimidos para dormir foi quando saiu da prisão, acha que eles andam a esconder alguma coisa. Tomás desvaloriza, recebe de Fátima o contacto de Dulce, tenta ligar-lhe mas ninguém atende e decide enviar uma mensagem.

Paula e Anabela entram quando Fátima está a arrumar os tachos que atirou ao ladrão. Fátima mostra o cachecol que o ladrão queria roubar, viu-lhe as botas e está desconfiada.

Salvador e Fausto estão a abrir a padaria, Fausto mal vê Jacinta diz q vai andando. Salvador diz que não foi ele que mandou as flores mas depois de Jacinta parecer desiludida diz que foi ele sim. Ela avisa-o para não fazer mais isso.

Mariana está triste porque Tomás não atende o telemóvel e evita-a, tem medo que esteja com Fátima. Paula não tem controlo nas ovelhas que entram pelo jardim do hotel. Nicolau vai ajudar e Paula diz que bem tenta ajudar Fátima mas não consegue controlar as ovelhas, aproveita para ir embora. Mariana percebe que Paula é tia de Fátima.

Tomás tem várias chamadas de Mariana, Gustavo lembra-o que se as coisas correrem mal é ele que vai preso. Tomás conta que a mãe apanhou-lhe os comprimidos. Gustavo conta que Nicolau encontrou o cachecol de Artur na serra. Tomás desvaloriza por ter andado perdido na montanha. Diz a Gustavo para pensar antes no que pode fazer pela filha de Artur que ficou sem pai por causa dele.

Fátima conta a Guilherme sobre o assalto, ele diz que vai juntar o cachecol ao processo. Paula chega sem as ovelhas e é Nicolau que as traz. Guilherme conta a Fátima que Carlota fez um pedido cível de indemnização de dez mil euros que não resolve a acusação do pai. Fátima acha que vai perder tudo.

Sãozinha troca as flores de Nossa Senhora enquanto conversa com ela. Hortense mete-se, diz que já chega de rezar o marido se não voltou já não volta. Sãozinha pede uma mezinha para Tozé.

Manuel tentou mas Fernando não lhe deu emprego, só resta pedir a Salvador. Carminho pede que não leve a padaria do filho à falência. Guida diz a Carminho que o melhor era fazer uma promessa a Nossa Senhora da Estrela.

Tomás pede desculpa mas desde que descobriu que pode ter uma filha não anda descansado. Mariana espera que não seja sua filha, quer passar a tarde com ele mas Tomás diz que não pode tem de ir com Gustavo.

Fátima mostra a Guilherme o processo da farinha. Carlota admirada de ver Guilherme ali, faz proposta a Fátima, vende-lhe a queijaria e ela retira a queixa. Carlota descontente por Guilherme ser advogado de Silvério.

Marta não quer continuar a estudar, diz que se o pai continua a chateá-la, vai ter com o irmão Vasco. Sebastião ironiza e pergunta o que ela ia fazer para uma plataforma petrolífera. Sugere a Lena que a filha faça um estágio no hotel, mas Lena acha que as duas trabalharem juntas não ia correr bem. Sebastião mostra-se preocupado com o facto de Guilherme continuar a ajudar Fátima.

Carlota discute com Guilherme que se defende a ele e a Fátima. Carlota diz-lhe que se acha que é assim que vai limpar o seu nome está muito enganado. Fátima não aceita vender a queijaria.

Vitória bate-lhes à porta, Carminho sempre envergonhada enquanto Manuel abre. Vitória já sabe da situação deles, oferece-se para pagar o jantar e para ser fiadora de uma casa maior. Salvador não quer mais ajudas.

Paula vem oferecer-se para a lista de Elvira no rancho, mas ela não gosta da ideia e ataca-a. Paula furiosa diz que vai pedir a toda a gente para votar na Sãozinha.

Rosalinda está muito enervada porque Domingos deu um contacto falso de Dulce. Rosalinda acha que deviam ir embora da aldeia.

Hortense achava melhor vender a queijaria. Fátima diz que o pai nunca a perdoaria. Tomás diz que o número não era de Dulce, repara na ferida dela e ela diz que assaltaram a casa para roubar o cachecol do irmão. Mariana vê-os a dar a mão.

Carlota discute com Sebastião por Guilherme estar a defender Silvério. Não o perdoa se Silvério ganhar. Carlota tem surpresa para Fernando, ele acaba por aceitar para não ficar desapontada.

Sãozinha já sabe que quem lhe mandou as flores foi Salvador. Jacinta também sabe e diz que era engano. Sãozinha diz para não se deixar enganar, ele nunca ia olhar para ela porque é gay.

Guida deitada no sofá com o casaco de peles quando ouve a porta e levanta-se. Carminho lamenta-se e pede-lhe licor de castanha. Guida quer o outro brinco prometido e Carminho oferece-lhe o casaco para ela continuar a trabalhar.

Sãozinha vem tirar satisfações com Salvador por andar a arrastar a asa para cima de Jacinta. Insinua que ele e Fausto são namorados quando Elvira entra. Fausto diz que não são gays. Elvira fica cheia de incertezas.

Mariana desabafa com Vitória conta que viu Tomás com Fátima. Vitória diz que ele aceitou casar com ela, mas ela tem de pensar no que vai fazer. Mariana não sabe o que fazer mas não quer que ele a magoe mais.

Sebastião repreende Guilherme. Ele diz que não vai deixar de defender Fátima. Sebastião quer que a convença a vender a queijaria, é a oportunidade de provar que não é amador.

Manuel entusiasmado a apresentar a sua proposta de gestão da padaria. Salvador nunca lhe entregaria a gestão do seu negócio, pede para pararem de se encostar a Vitória, ela só tenta ajudar por pena deles.

Fátima vem tirar satisfações com o tio mas ele não está. Fátima sabe que estão a dificultar a vida a Tomás e era melhor resolver as coisas de uma vez.

Tomás avisa o irmão para não voltar a tocar em Fátima, se voltar a fazê-lo é ele que o mete na prisão. Mariana vem tirar satisfações com Tomás. Este não consegue dizer que a ama e Mariana acaba tudo.