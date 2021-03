Resumo: 8º Episódio - 3 de março (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fátima agradece a Guilherme e pergunta se pai terá hipóteses. Guilherme explica, têm de ter provas que Silvério não tinha intenção de matar ninguém e estava perturbado com a morte do filho. O caso da morte de Artur é independente. Será difícil desacreditar o resultado da autopsia. Mas se provarem que os Pereira Espinho estão relacionados com a morte de Artur, poderá ser uma atenuante para o comportamento de Silvério. Fátima quer ser tutora de Anabela e Guilherme descansa-a, diz que é um processo simples.

Gustavo tenta dissuadir Nicolau a deixar o cachecol, mas Nicolau acha melhor entregar a Fátima e ela decide o que fazer com ele. Gustavo diz que só alimentar teorias malucas e prejudicar toda a gente. Nicolau desconfia e pergunta o que é que ele está a insinuar, pergunta se ele fez algo a Artur. Gustavo irrita-se e já não quer saber do cachecol.

Mariana pergunta se Tomás é mesmo pai de Leonor. Ele não sabe, quer falar com Dulce mas ela emigrou para os Estados Unidos. Mariana acha que a Leonor não deve ser separada dos pais. Diz que vai estar ao seu lado. Tomás fica surpreendido com a atitude de Mariana.

Carminho vai ao burel para arranjar um casaco de peles. Sãozinha oferece-se mas tendo em conta que ela não tem dinheiro e que não pagaram a Guida, pede o pagamento adiantado. Carminho diz que paga mas atende uma chamada e pelo meio escapa-se com o casaco.

Marta mostra fotos a Guilherme e este fica mais tempo a observar uma foto onde Fátima está junto ao moinho. Marta oferece-a a ele, diz que por ela ganhava a vida como fotógrafa mas o pai não ia permitir que largasse a faculdade. Lena chega e falam dos estudos de Marta. Esta não quer estudar mais, quer trabalhar. Lena não concorda e Marta diz para não se meter, diz que ela é só mais uma para o pai. Guilherme reprova a irmã.

Nicolau entrega cachecol a Fátima que fica emocionada. Repara em mancha de sangue nele. Nicolau pergunta a Fátima se acha que ele foi mesmo morto, Anabela ouve e faz perguntas mas Fátima desvia a conversa. Fátima tranquiliza-a.

Tomás pede ajuda a Ivone para contactar Dulce. Ivone diz que Dulce nunca lhe disse quem era o pai, nem sabe se ela saberia. Os tios também nunca comentaram nada. Tomás não sabe que fazer.

No burel, Sãozinha comenta o pedido de Carminho. Provoca Elvira, diz que Fausto não lhe dará netos. Elvira conta que Fausto está em vias de conseguir fornecimento que era para ela.

Manuel e Carminho estão em reunião com Fernando. Ele propõe-se para Relações Públicas do hotel mas Fernando diz que não precisa de ninguém. Vitória passa, acena para ele e olhar de Fernando ilumina-se. Trocam um olhar cúmplice. Manel continua a falar sobre a mais-valia para o hotel se o contratarem.

Anabela quer falar com Leonor sobre Tomás, cochicham. Pergunta se alguma vez soube do pai verdadeiro. Rosalinda manda arrumar, vão todas para a mercearia.

Gustavo justifica a Fátima porque não queria que Nicolau devolvesse o cachecol, diz que ela tem de fazer o luto. Fátima precisa de respostas, Gustavo responde que isso não o traz de volta.

Guida entra em casa com ramo flores, acha que são para ela. Um cartão cai e Sãozinha apanha-o, Jacinta arranca-o das mãos e vê que são para ela. Pega no ramo e sai disparada para a rua. Atira as flores para o lixo frente a Salvador, ele diverte-se com a atitude dela, tira-as do caixote e dá a Fausto, que imita Jacinta. Elvira vê a atitude de Fausto e fica desgostosa. Foi Salvador que lhe enviou as flores sem identificar e ficou contente que ela tenha percebido que eram dele.

Leonor vê Tomas, quer falar com ele, Anabela detém-na. Leonor estranha e Anabela acaba por contar que dizem que ele é pai dela. Tomás aproxima-se, diz olá e Leonor não sabe o que dizer.

Rosalinda percebeu que Anabela e Leonor estavam com segredos. Domingos acha se não for Anabela a contar, será outra pessoa. Se Leonor perguntar alguma coisa, dirão que é invenção, e com o telemóvel novo, Leonor esquecerá.

Leonor foge. Domingos e Rosalinda irritam-se com Anabela, que não tinha de contar uma mentira. Dizem que se fosse verdade a Dulce tinha-lhes dito. Domingos vai atrás de Leonor. Anabela diz a Tomás que Leonor queria agradecer, que o que ele fez foi “fixe”, mas se começar a ser pai dela já não vai ser “fixe”. Tomás fica pensativo.

Fátima não consegue falar com Marcelino, planeia levar carregamento de queijos para ele conhecer, quer lutar pela queijaria. Fátima ralha com Paula que mais uma vez não tratou das ovelhas. Esta diz que foi ao centro de emprego mas era engano. Diz que não volta a falhar.

Elvira questiona se Fausto andou com Dulce. Fausto diz que não é pai de Leonor. Elvira pergunta o que se passa entre Ivone e Fausto que não se dão, Ivone esgueira-se para a cozinha e não responde.

Gustavo entra na casa de Fátima à procura de cachecol de Artur. Paula apanha-o e acha que foi vê-la. Oferece-lhe um café, Gustavo não quer, ela insiste mas ele sai. Paula, confiante, diz que vai cobrar-lhe esse café.

Domingos não encontrou Leonor em lado nenhum. Ela chega e confronta-os sobre Tomás ser pai dela. Eles dizem que é tudo mentira, só queriam protege-la. Leonor pergunta se a mãe saberá, diz que podiam ligar-lhe. Eles respondem que não vão chateá-la com uma história destas e um dia quando Dulce vier a aldeia logo falam sobre isso. Ficam preocupados sem saber se Leonor acreditou.

Tomás entra, Anabela contou a Leonor que é seu pai. Tomás só quer a verdade e chegar à fala com Dulce, se for um boato que não destabilizem a miúda. Fátima vai ver o que pode fazer.

Mariana conta à mãe que Leonor é filha de Tomás. Carlota diz-lhe que não será fácil para ela. Mariana diz que se for verdade não conseguem viver longe dali e de Fátima.

Vitória conta que apanharam os ladrões do canil. Fernando pergunta se ela e Salvador voltaram a namorar, ela diz que são só amigos. Ambos desculpam-se pelo sucedido, ele é casado e pai da melhor amiga. Os dois combinam esquecer o que aconteceu e saem constrangidos, seguindo caminhos diferentes.

Fausto diz que Artur também podia ser pai de Leonor, andou com Dulce. Nicolau tem contacto dela no Instagram e passa-o a Tomás. Conta que Fausto encontrou cachecol de Artur com sangue.

Sebastião espreita foto de Fátima, pergunta se vai insistir no caso depois de lhe ter pedido para não aceitar. Guilherme quer ajudá-los. Sebastião sugere aproveitar para beneficiar Carlota. Guilherme fica estarrecido com a proposta do pai em prejudicar os seus clientes em benefício da Carlota.

Fátima fala com Domingos que dá número falso a Fátima, que quer contactar Dulce. Acha que Tomás tem direito a saber a verdade. Domingos diz que ficará tudo como está, eles é que são os pais de Leonor.

Anabela e Paula saem para ir ao restaurante. Gustavo entra depois, de cara tapada, à procura do cachecol. Fátima entra, quando vai para interior da casa esbarra em Gustavo encapuçado a tentar roubar o cachecol. Fátima fica assustada.