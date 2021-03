Resumo: 6º Episódio - 1 de março (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rosalinda entra na mercearia e diz a Domingos que ligaram da escola e a Leonor não foi às aulas. Anabela também não. Domingos diz que devem estar juntas mas, com tanto o nervosismo de Rosalinda, decide sair à procura delas.

Anabela grita por ajuda, enquanto Leonor se afasta cada vez mais, debaixo da canoa. Tomás passa de bicicleta e ouve Anabela gritar, pergunta o que se passa e assim que Anabela diz, ele despe o casaco e mergulha em direção à canoa. Consegue alcançar Leonor que está inconsciente, já em terra vira-lhe o rosto de lado e ela começa a tossir. Leonor diz que tem frio e ele envolve a menina no seu casaco abraçando-a protetor. Pergunta o que fazem ali, deviam estar na escola. Anabela pede que ele não conte nada a Fátima.

Fátima está zangada com a tia, porque não ordenhou as ovelhas como combinado. Paula tenta justificar-se com mentiras, mas Fátima não se deixa enganar e pede que organize as queijarias e conquiste os clientes para compensar o negócio que perderam.

Lena e Fernando estão reunidos, ela coloca-o a par do que se passa no hotel e sugere contratar mais camareiras. Carlota entra e fica desagrada de os ver reunidos. Mariana aparece triste por causa de Tomás mas não o consegue deixar por causa de Fátima. A mãe diz que ela tem aí a resposta.

Vitória está a ver imagens do canil no tablet quando percebe que estão a roubar os cães. Fernando aparece ainda irritado com a conversa da Carlota. Oferece-se para ir com ela ao canil de imediato mas acha melhor ligarem à GNR.

Tomás chega com Leonor e Anabela. Fátima diz a Anabela que não se livra de um castigo. Leonor diz que a ideia foi dela para a amiga não ficar mal, diz a Rosalinda que Tomás salvou-a. Mas estes não conseguem agradecer. Sãozinha faz o reparo e diz que lhe ficava bem agradecer ao rapaz. Tomás tenta falar com Fátima sobre o que se passou com Mariana, esta diz que lhe bateu, ele não sabia e quer perceber porquê. Ela diz que são coisas antigas e manda-o ir ter com a noiva, afastando-se.

Manuel está de volta da sala quando Guida vem com a roupa para lavar, diz que vai ao tanque. Guida mostra o brinco que Carminho lhe deu a troco de trabalho, Manuel vê que não tem valor, mas não consegue dizer nada. Salvador tem comprador para o carro do pai. Manel não quer mas Salvador diz que o volta a comprar quando o terreno desembargar.

Guida vem com roupa para lavar, agradece a Elvira por a ter ajudado com o alguidar. Elvira tenta saber mais sobre Salvador, mas Guida diz que o rapaz tem juízo para não se preocupar que o filho está bem entregue.

Fernando e Vitória estão a chegar ao canil, barram o carro dos ladrões que fogem a pé. A GNR chega nesse momento, Vitória abre o porta bagagens e certifica-se que os cães estão todos bem. Agradece a Fernando.

Fátima dá do seu queijo a provar a Fausto e Salvador. Fausto já conhece e Salvador diz que é delicioso. Fátima propõe-lhes negócio, precisa de novos clientes para pagar o investimento que foi feito. Acordam vender queijos à consignação. Salvador pergunta pelas farinhas, diz que têm interesse, mas Fausto trava com receio da reação das primas. Combinam voltar a falar sobre esse fornecimento. Tomás, que entretanto entrou na padaria, pergunta a Fátima por Leonor e como pode ajudá-la, mas Fátima diz que não é nenhuma princesa para ser salva.

Guida mostra o brinco à mãe, ela diz que devia era pedir o dinheiro. Guida está escondida atrás dos lençóis, Rosalinda não a vê. Sãozinha comenta a reação que Rosalinda e o marido tiveram com Tomás. Diz que ele é bom e eles deviam estar gratos porque Deus o colocou no lugar certo à hora certa. Rosalinda, já muito atrapalhada, diz que tem medo de perder a filha e que Deus o colocou lá porque é pai de Leonor. Sãozinha fica em choque. Rosalinda explica que a mãe é Dulce e contou há pouco tempo que o pai é Tomás. Guida, atrás dos lençóis, está em choque com o que ouviu.

Salvador ajuda Hortense, apanha Jacinta só de t-shirt e cuecas a pintar as unhas dos pés. Fica a olhá-la. Jacinta decide provocá-lo e fala à bruta com ele. Salvador sabe que pelo menos não lhe é indiferente.

Nicolau marcou encontro para tentar que os irmãos façam as pazes mas Ivone não perdoa Fausto, culpa-o pela morte do pai. Nicolau fica triste porque o plano não resultou.

Aida e Moisés falam da encomenda cancelada. Fátima pede ajuda, sabe que trabalhou em supermercados e precisava de um contacto para tentar vender os seus queijos. Moisés fica reticente mas Aida diz que vão ajudá-la.

Tomás pede desculpas a Mariana, não queria magoá-la mas está confuso. Mariana diz que se ele concordar mantêm o noivado, acha que ele teve um mau momento e não vai ser a Fátima que os vai separar. Tomás reitera que agiu mal com ela, mas Mariana quer perdoá-lo e dar uma segunda oportunidade.

Vitória está feliz a dar comida aos cães. Fernando acha melhor instalar um alarme para ter mais segurança. Vitória achou-o corajoso, abraça-o para agradecer. Fernando não resiste mais e beija-a. Ficam constrangidos, ele pede desculpas e diz que não volta a acontecer. Fernando está muito baralhado. Vitória agradece mais uma vez a ajuda com os cães.

Lena traz o relatório que Carlota pediu. Carlota mostra-se cínica, avisa-a que os assuntos do hotel são com ela e não com Fernando. Lena não gosta do tom mas assente.

Fausto conta à mãe que Ivone esteve lá mas não foi muito expansiva se gostou ou não da padaria. Salvador chama-o para ver a foto de uma mulher, Elvira fica sossegada mas logo irrita-se por vê-los tirar uma selfie juntos.

No restaurante, Guida está muito nervosa com o que acabou de saber, quer saber onde está Fátima. Hortense percebe a aflição e diz para ela desembuchar mas Guida diz que só pode dizer a Fátima. Elas insistem e fica em Guida a contar a Hortense, Jacinta e Paula.

Fátima recebe Guilherme que diz que já está a trabalhar no caso do pai. Fátima pergunta se não há mesmo problema ele ir contra o pai dele. Guilherme diz que problemas entre ele e o pai já existem antes disto.

Tomás vigia discretamente a porta do escritório. Carlota sai e segue para os elevadores. Tomás corre para o escritório, certifica-se que não está ninguém e tenta desbloquear o computador, consegue acertar com a data de nascimento de Mariana e começa a vasculhar.

Carlota quer Carminho fora do hotel, mostra-lhe a conta e começa ela mesmo a arrumar as coisas de Carminho. Carminho sente-se muito infeliz e faz um grande drama. Arrasta a sua mala e fica logo exausta. Tenta passar despercebida, mas Sãozinha passa por ela e ri-se. Carminho finge que não a vê. Já na casa onde está Manel, conta que foi expulsa do hotel, e hoje quer dormir sozinha. Manuel chateado porque Salvador vendeu o seu carro, está preocupado com os brincos que Carminho deu a Guida.

Gustavo pede a Ivone alguma coisa para descansar. Ivone diz que sem avaliá-lo não pode fazer isso. Ele só queria algo que não o fizesse pensar mas diz que não vale a pena, exagerou e sai.

Fátima confronta a tia sobre Leonor ser filha de Tomás. Rosalinda confirma, soube há uns anos. Fátima diz que deviam ter contado a verdade. Rosalinda fica destroçada com medo que Tomás leve a Leonor.

Fernando diz que foi ajudar Vitória no canil porque o assaltaram. Carlota percebe que ele ainda está chateado, promete portar-se melhor. Quer fazer um programa a dois, ele diz que marque o que quiser e o avise.

Vitória ainda está atarantada com o beijo. Mariana está muito feliz e conta-lhe que perdoou Tomás, vai dar uma segunda oportunidade. Mariana nota que Vitória está estranha.

Fátima, apreensiva, diz que não sabia mas já falou com a tia. Tomás não está a perceber. Fátima percebe que ele ainda não sabe e conta-lhe que Leonor é filha dele. Tomás fica em choque.