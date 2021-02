Resumo: 5º Episódio - 26 de fevereiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tomás conta a verdade sobre como conheceu Fátima e diz que dormiram juntos. Mariana fica em choque! Mariana encara Tomás com fúria. Diz que tinha de ser logo com a pessoa que mais odeia. Tomás não percebe. Mariana está magoada e vai embora.

Guilherme segue na rua distraído com o telemóvel. Fátima para a carrinha e aproveita para agradecer a ajuda que ele deu. Quer pagar, mas ele não aceita. Guilherme oferece-se para defender Silvério. Fátima diz que não quer arranjar-lhe problemas, sabe que ele é filho de Sebastião Botelho, o advogado dos Pereira Espinho.

Vitória acha que Mariana devia terminar o noivado. Mas esta está mais inclinada a perdoar a infidelidade, acha que foi Fátima que o seduziu para a picar. Diz que vai ser mais infeliz sem ele.

Sãozinha vem devolver o cesto a Salvador e Fausto. Aproveita para picá-los mais um bocado, diz que os clientes preferem o pão que a São amassou e goza com eles ao ver o café vazio.

Elvira visita Rosalinda que finge-se de condoída. Critica a irmã por não ter ido ao funeral. Diz para ela aparecer mais logo na reunião do rancho.

Carlota está furiosa e quer saber quem ajudou Silvério a ir ao funeral. Sebastião mente e pergunta de onde vem tanto ódio, ela diz que tem as suas razões. Quer que Fátima ceda a queijaria ao ficar encurralada, com o irmão morto e o pai preso, acha que ela não vai aguentar. Sebastião diz que para Silvério continuar preso, tem de haver testemunhas que provem a intenção dele em matar Carlota. Esta diz que vai arranjar maneira.

Gustavo conta a Nicolau que sempre achou Carlota um grande avião e decidiu enviar-lhe mensagens com umas imagens mais atrevidas. Daí Tomás ter tentado aceder ao telemóvel para o ajudar a apagar. Nicolau aceita a desculpa. Fátima quer falar com Gustavo. Pergunta o que falaram na noite em que Artur morreu. Ele diz que Artur descompôs a Carlota por causa de uma encomenda grande de queijos e ele só acalmou os ânimos. Não percebe o porquê do interrogatório e Fátima diz que Ivone é médica e não acredita no resultado da autópsia, o irmão não ia deixar a filha sem pai e o telemóvel dele foi mexido.

Vitória e Carminho estão na piscina do hotel nas espreguiçadeiras. Carminho diz que Vitória devia voltar para o filho Salvador, esta diz que terminaram por mútuo acordo, perceberam que eram apenas amigos. Fernando aparece, quer falar com a irmã, fica atrapalhado com o corpo de Vitória. Carminho ignora-o e mergulha na piscina, quando ele diz que tem de sair do hotel e acabar com os luxos. Vitória diz que pagou as massagens de Carminho.

Sãozinha e Jacinta amassam pão enquanto conversam com Guida. Falam sobre a presença de Tomás no funeral e Guida descai-se dizendo que ele devia ter ficado nos Alpes. Conta que ele arrasta a asa para a Fátima mas está de casamento marcado com a Marina. As duas ficam escandalizadas. Guida pede segredo.

Carlota pressiona Nicolau a ser testemunha a favor dela. Ele quer estar fora desse assunto e pede que ela retire a queixa contra o tio. Carlota inventa que ele foi cúmplice e ajudou o tio dizendo onde ela estava. Diz que ou está com ela ou contra ela. Nicolau fica atordoado.

Mariana surpreende Fátima em casa. Entra com agressividade acusando-a de roubar o noivo. As duas discutem e trocam acusações. Mariana tenta bater em Fátima mas esta segura no braço e pergunta se tem memória curta e quer apanhar de novo. Voltam às acusações e acaba por ser Fátima a dar um estalo a Mariana, quando esta diz que Fátima devia estar na mesma cova imunda que o irmão. Mariana sai a jurar vingança.

Fátima está a virar queijos na cozinha quando Paula vai ter com ela para saber porque é que Mariana saiu dali de casa furiosa. Fátima diz para a tia não se meter. Pede-lhe ajuda para ordenhar as ovelhas no dia seguinte mas Paula diz que tem de ir à GNR porque o senhorio apresentou queixa. Fátima diz que ela não tem ajudado nada, vale mais que vá embora.

Marta não quer jantar à mesa com Lena. Continua a comer no quarto. Sebastião comenta com Guilherme que teve de mentir a Carlota quando ela perguntou quem tinha ajudado Silvério a ir ao funeral. Quer que ele se afaste do caso. Toda a aldeia depende da família Pereira Espinho e não quer ir contra eles. Guilherme defende e já sem paciência levanta-se e vai também para o quarto.

Salvador apanha os pais a comerem um grande banquete acompanhado de degustação de vinhos. Mostra o saldo a zeros da conta bancária. Carminho ignora. Manel decide ir para a casa emprestada deixando Carminho no seu luxo, mas assim minimizam a despesa. Salvador desespera.

No restaurante decorre a reunião do rancho. Paula oferece-se mas Hortense manda-a calar. Elvira candidata-se a presidente com a ajuda de Nicolau que diz que não quer ter nada a ver. Jacinta candidata-se para que a direção do rancho seja transparente. Sãozinha não quer que Elvira mande e sabe que iria expulsá-la a ela e à filha do rancho.

Paula não quer ordenhar as ovelhas. Tem náuseas com o cheiro e faz-lhe impressão. Tenta convencer Leonor e Anabela a fazer a ordenha por ela. Diz que não tem problema atrasarem-se para a escola. Elas não aceitam.

No burel, Sãozinha e Elvira estão a trabalhar e começam ao despique. Sãozinha dá a entender que o filho de Elvira, Fausto e Salvador são gays. Elvira vira-se contra ela, mas fica perturbada com as insinuações.

Carminho relaxa quando Guida bate a porta do quarto. Quer que lhe paguem os 3 ordenados em falta. Carminho pede que ela lhe prepare um banho e limpe a casa onde Manel está, dá lhe um brinco e diz que é valioso. Guida cede, mas ela tem de entregar o outro brinco até final da semana.

Gustavo pressiona Tomás a casar com Mariana, não tem tempo a perder para reunir provas porque tem cadastro. Tomás diz que não é por casar com Mariana que aquela noite é esquecida. Se ele é inocente, vão provar.

Mariana conta à mãe sobre a traição de Tomás, que finge-se surpresa. Acarinha a filha.

Salvador consegue convencer Jacinta a entrar na sua padaria e tomar café com ele. Jacinta aproveita para degustar os pães deles. Sente-se lisonjeada por Salvador ter interesse por ela. Fausto fica admirado por Salvador conseguir dar a volta a Jacinta mas prepara as amostras. Quando Fausto chega à esplanada, Jacinta não está. Fausto diz ao amigo que ela gozou com ele.

Fátima pede ajuda a Guilherme com o caso do pai e da morte de Artur. Explica tudo o que se passou. Guilherme esclarece que existem rumores negativos acerca dele, acusando-o de fraude financeira. Voltou à serra para ter esperança. Fátima diz que veio para o sítio certo.

Anabela e Leonor estão sentadas à beira do rio. Falam sobre o avô e a perda do pai de Anabela. Esta vê uma canoa perto e tem a ideia de porem na água. Leonor salta primeiro para dentro da canoa mas esta solta-se e Anabela já não chega a entrar e fica na margem. Diz a Leonor para usar os braços como remos. Ela dá umas braçadas mas cai à água e é levada, desaparecendo. Anabela grita, aflita.