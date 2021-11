Rémi Criquet

Rémi sempre lamentou o corte com os filhos, ainda tentou falar com eles, mas Sãozinha impediu todas as suas tentativas de aproximação. Nos últimos anos, conseguiu ter contacto com Guida, por e-mail.

Rémi regressa a Portugal para fazer as pazes com os filhos, mas o seu verdadeiro objectivo é ter acesso à casa da família e recuperar os diamantes que deixou para trás.

Rémi parece ser um homem simpático e que gosta de ajudar os outros, mas consegue ser dissimulado e mentir. Depois de desistir dos filhos, para se proteger, convenceu-se a si próprio que não tinha qualquer interesse neles. Agora, que os reencontra, as coisas vão começar a mudar.