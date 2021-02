Filho de Sãozinha, irmão de Jacinta e Guida. Foi o que mais sofreu quando o pai os abandonou e saiu de casa. É empregado de mesa no restaurante da aldeia. Ao contrário da mãe e das irmãs, é eficiente, educado e sabe falar com os clientes. Choca com as irmãs porque é o menino querido da mãe, Sãozinha faz-lhe as vontades todas. Ferve em pouca água, caso alguém tente prejudicar a sua família.