Sãozinha Grilo

É a padeira da terra, trabalha na fábrica de burel e canta no rancho. Tem três filhos e faz tudo por eles, mas, em privado, também os põe na ordem. Foi deixada pelo marido e é pai e mãe. Gosta de se fazer de vítima e de coitadinha. Apesar de se fingir fraca é muito competitiva e acha que ninguém faz as coisas tão bem como ela. Faz o melhor pão do mundo no forno da aldeia e vai entrar em guerra com Salvador e Fausto que têm a ousadia de abrir uma padaria na aldeia, tudo o que ela mais queria!