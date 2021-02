Salvador Teles de Arriaga

No papel é filho de Carminho e Manuel Arriaga, mas na vida é mais ao contrário. Salvador é o oposto do pai: tem os pés assentes na terra, é rigoroso, não gosta de arriscar e prefere jogar pelo seguro. É por causa das dificuldades financeiras dos pais que Salvador regressa à aldeia do avô materno para abrir uma padaria. Não faz ideia de que vai ter de enfrentar as Grilo, padeiras da Fraga Pequena. Vai apaixonar-se por Jacinta, assim que a conhece, e vai lutar para a conquistar.