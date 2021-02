Lena Rasteiro

Filha de Hortense, mulher de Sebastião. É inconformada desde miúda e, contrariando a vontade dos pais, seguiu o sonho de estudar em Lisboa onde ficou a trabalhar. Voltou há uns anos, mas é orgulhosa e teimosa, e continua de costas voltadas com a mãe. Tem uma relação atribulada com Marta, a enteada, que a vê como uma intrusa na sua vida. Quer fazer as pazes com a mãe e vive com medo de a perder antes disso acontecer. É directora de alojamento no hotel.