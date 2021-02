Hortense Rasteiro

Mãe de Lena e Quim, cozinheira no restaurante da aldeia. É uma mulher sábia, conhecedora de todos os segredos da serra. Com a filha sempre teve uma relação distante e, quando esta foi para Lisboa, acusou-a de abandonar a família. Há cinco anos viveu o desgosto de perder o filho Quim, preso injustamente, e que veio a morrer numa rixa na prisão. Lena voltou para a aldeia, mas a mágoa é muito forte e Hortense terá de passar por cima do seu orgulho para perdoar a filha.