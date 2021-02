Guilherme Botelho

É filho de Sebastião e seguiu-lhe as pegadas na advocacia, mas o envolvimento da ex-mulher num esquema ilegal manchou a sua imagem. É um tipo da cidade, educado e pouco habituado à espontaneidade da serra. Veio ressacar o falhanço na carreira e no casamento, mas irá embarcar na causa da sua vida ao defender Fátima contra os Pereira Espinho e o próprio pai. Vai apaixonar-se por Fátima e, por ela, irá às últimas consequências e tentará adaptar-se à vida na montanha, disputando o seu amor com Tomás.