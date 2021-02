É empregada dos Teles de Arriaga, mas irá trabalhar como camareira no hotel. Discute com os irmãos, mas ai de quem diga mal deles. Adora comprar roupa e experimentar as peças e acessórios caros, mesmo que não sejam seus. É fã de telenovelas e viciada em histórias de amor. Está a juntar dinheiro para ir conhecer o mundo e espera por um príncipe encantado, o homem com quem vai viver uma grande história de amor. É capaz de tudo pela mãe e pelos irmãos.