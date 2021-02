Fausto Roque Courela

Filho de Elvira e irmão de Ivone e Nicolau. Está de regresso à Fraga Pequena para abrir uma padaria moderna. Mesmo sem pretender fazer concorrência ao pão de Sãozinha, o negócio que ali abre com o amigo Salvador não é visto por ela com bons olhos e serão muitas as dores de cabeça que terá de enfrentar. Vale-lhe a sua postura descontraída e despreocupada. O foco de tensão para Fausto não é tanto o trabalho, mas sim a culpa que carrega pela família e cujo motivo só a irmã conhece.