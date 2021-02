Irmã de Fernando Pereira Espinho. Casada com Manuel e mãe de Salvador. Ela e Manuel são um casal feliz e apaixonado à prova de tudo. Carminho é uma mulher sofisticada, educada, criada com tudo do bom e do melhor, e não vai aceitar bem o facto de estarem completamente falidos. Vive a ilusão de que vão recuperar a fortuna e recusa-se a viver como se fossem pobres.