Criadora de cães serra da Estrela, é a melhor amiga de Mariana, honesta e boa ouvinte. É uma pessoa fechada, mais preocupada com os outros do que consigo mesma. Os seus pais partiram em viagem à volta do mundo e os Pereira Espinho tornaram-se a sua família. Depois de uma relação com um homem possessivo pôs a vida amorosa em stand-by. Sem dar por isso, vai apaixonar-se por um homem mais velho.