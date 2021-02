Tomás Folgado

É filho de Moisés e Aida, irmão de Gustavo. Tirou gestão, mas nunca quis trabalhar nessa área. É socorrista de montanha, nos Alpes Franceses, onde vive. Namora com a Mariana Pereira Espinho, mas não está apaixonado e pretende terminar a relação. Muito activo, é corajoso e determinado. É apaixonado pela montanha e vai viver uma paixão tórrida com Fátima. Viver na serra não fazia parte dos seus planos, mas vai perceber que tem fortes motivos para ficar e que a ligação à Fraga Pequena é maior do que pensa.